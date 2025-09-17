Deportes

El increíble destino que tendría uno de los jugadores que dejó ir el Herediano

Herediano sacude la planilla y saca a cinco jugadores

EscucharEscuchar
Por Franklin Arroyo

El Herediano sorprendió a propios y extraños este miércoles con una limpia que hizo, a pocas horas de enfrentar al Deportivo Saprissa.

Randy Vega, jugador del Herediano, familia
Randy Vega tuvo poca oportunidad este torneo. (Archivo/Archivo)

Los florenses reciben este miércoles a las 8 de la noche a los morados, pero poco después de la 1 de la tarde dio una noticia, cinco jugadores del primer equipo no continuarán con el club, por lo que resta de la temporada.

LEA MÁS: Saprissa: a pocas horas del cierre del mercado, este es el fichaje que más le urge a los morados

Se trata de Francisco Rodríguez, Bairon Murcia, José Andrés Rodríguez Chiroldes, Shawn Johnson y Randy Vega.

Uno de ellos, Randy Vega, tendría su destino en el Inter de San Carlos, según el periodista Kevin Jiménez, quien asegura que los florenses no quisieron cederlo a ningún otro equipo de primera.

LEA MÁS: Hernán Medford dijo estar “relajado” ante pregunta incómoda antes del juego de Herediano y Saprissa

“Agradecemos el profesionalismo, la entrega y el compromiso que cada uno de ellos mostró al defender nuestra camiseta. Les deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos deportivos y personales”, dice el comunicado.

LEA MÁS: Herediano vs Saprissa: Designan en VAR al árbitro más cuestionado

El Team ha tenido un inicio de temporada algo convulso, fue eliminado de la Copa Centroamericana y en el torneo nacional no despega con su rendimiento.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
heredianorandy vegashawn johnsonjosé rodríguezfrancisco rodríguezbairon murcia
Franklin Arroyo

Franklin Arroyo

Periodista egresado de la Universidad Federada. Integra el equipo de Nuestro Tema de La Teja. Trabajó en el Periódico Al Día, corresponsal del diaro Marca para Centroamérica y editor de la revista TYT del Grupo Eka.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.