El increíble destino que tendría uno de los jugadores que dejó ir el Herediano

El Herediano sorprendió a propios y extraños este miércoles con una limpia que hizo, a pocas horas de enfrentar al Deportivo Saprissa.

Randy Vega tuvo poca oportunidad este torneo. (Archivo/Archivo)

Los florenses reciben este miércoles a las 8 de la noche a los morados, pero poco después de la 1 de la tarde dio una noticia, cinco jugadores del primer equipo no continuarán con el club, por lo que resta de la temporada.

Se trata de Francisco Rodríguez, Bairon Murcia, José Andrés Rodríguez Chiroldes, Shawn Johnson y Randy Vega.

Uno de ellos, Randy Vega, tendría su destino en el Inter de San Carlos, según el periodista Kevin Jiménez, quien asegura que los florenses no quisieron cederlo a ningún otro equipo de primera.

“Agradecemos el profesionalismo, la entrega y el compromiso que cada uno de ellos mostró al defender nuestra camiseta. Les deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos deportivos y personales”, dice el comunicado.

El Team ha tenido un inicio de temporada algo convulso, fue eliminado de la Copa Centroamericana y en el torneo nacional no despega con su rendimiento.