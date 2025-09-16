Hernán Medford dijo estar “relajado” ante pregunta incómoda antes del juego de Herediano y Saprissa

Hernán Medford, técnico del Herediano, aseguró que está “relajado” ante una pregunta incómoda que le hicieron este martes en conferencia de prensa.

Hernán Medford respondió con mucha madurez y tranquilidad. (Mayela López/Mayela López)

Al Pelícano le preguntaron si las cosas suelen maximizarse cuando los resultados no se dan en el Herediano, en referencia a una mala racha del equipo. El Pelícano no se inmutó. Respondió de la forma más tranquila posible, a diferencia de otros tiempos donde se mostraba más a la defensiva, aunque tiró sus verdades.

“Maximizar las cosas es lo más normal de ustedes, o de la gente, es decir, vamos a hacer algo grande de algo que está pasando, entonces no veo cuál es la diferencia, después de tantos años en el fútbol”.

El Team tiene un triunfo en los últimos seis partidos, incluyendo Apertura 2025 y Copa Centroamericana, y dos juegos sin gol, algo poco común en el bicampeón.

El entrenador dijo que esas cosas ya han pasado hace 10, 20 o 30 años, y que él ya aprendió a valorar estas situaciones como normales.

“Ya uno es como esa pared, entiendo. La afición puede estar enojada, ustedes pueden hablar más de la cuenta, vender por una racha negativa, algunos hacer polémica porque creen que eso es lo que vende, pero, ¿qué hay de diferente a lo de hace años?“.

Herediano no pasó del 0 a 0 ante Sporting en la última jornada. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)

“Estoy relajado, una más o una menos, y es porque estoy consciente que trabajo bien, y así es el futbol, a veces no salen las cosas y el que no entendió en 30 años seguirá sufriendo”, añadió.

Por eso, Medford explicó que él no está para preocuparse por esas cosas, sino para trabajar y responsabilizarse de su labor, y hacer cambiar de opinión a los aficionados.

“Tengo que trabajar para que la afición cambie de opinión y ustedes vendan menos porque cuando el equipo anda bien, ustedes no venden. A esta edad, este viejillo, ¿se va a estresar?“.

El runrún no le hace ruido a Medford, el Pelícano solo quiere ver a su equipo jugando bien y, ante Saprissa, es la ocasión ideal para alzar vuelo.