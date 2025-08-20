A Hernán Medford le hicieron una pregunta y con su respuesta picó a toda Panamá

Hernán Medford, técnico del Herediano, se acordó de la Selección de Italia 90 en Panamá, en la previa del partido de este jueves, entre el Team y Sporting San Miguelito.

Hernán Medford se acordó de Italia 90 para dar una respuesta. (Jorge Navarro./Jorge Navarro.)

Sporting San Miguelito recibe a Herediano, este jueves, a partir de las 8 de la noche en el estadio Universitario, en Penonomé, Panamá.

A Medford le preguntaron cuál es el mejor recuerdo que tiene de Panamá y la respuesta tuvo que ver con Italia 90 pero en la fase clasificatoria.

El Pelícano dijo que le tocó anotar un gol en la eliminatoria rumbo a Italia 90.

“El partido del 89, la clasificación que le ganamos a Panamá 2 a 0 aquí, que me tocó anotar un gol, es el mejor recuerdo que tengo en contra de Panamá“, dijo Medford.

Herediano tendrá un duro compromiso ante Sporting San Miguelito. (Jorge Navarro./Jorge Navarro.)

En aquella ocasión, Panamá y Costa Rica se toparon en la primera ronda y el juego de ida se jugó en Alajuela, y quedó igualado, a un gol, el 17 de julio, pero de 1988.

Para la vuelta, se tenía una misión difícil, ganar en Panamá. Todo se puso bonito con un gol de Juan Cayasso al minuto 1.

Con esa ventaja, los ticos controlaron mejor el partido y pese a algunos sustillos, Panamá no tuvo la capacidad de empatar.

Hasta que llegó el minuto 71, con el segundo gol tico, obra de Medford.

El Pelícano dijo que la mentalidad de su equipo para este jueves, es ganar porque el grupo está apretado y requieren los tres puntos.

“La mentalidad es ganar, venimos a buscar el partido porque están pegadas las posiciones en la tabla y para tener opciones de clasificar, tenemos que obtener el triunfo. Es un rival complicado pero Heredia viene en alzada”, dijo.

