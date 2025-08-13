Este es Raúl Ovares, el nuevo asistente del Herediano que Hernán Medford lleva a todo lado

Raúl Ovares se ha convertido en la mancuerna de Hernán Medford y será el asistente del Pelícano en el Club Sport Herediano.

Ovares, administrador de empresas, acompaña a Medford desde que estuvo en Cartaginés, pero su periplo con la dirección técnica empezó mucho tiempo antes, cuando era volante 8 del Orión FC, en el Invierno 2011.

Raúl Ovares es el asistente de Hernán Medford. (Cortesía/Cortesía)

Juan Luis Hernández, quien era el presidente y el entrenador de ese equipo, empezó a ver en Ovares cualidades para que fuera entrenador y le pedía que le ayudara en la dirección técnica.

Ovares no quería. Lo suyo era jugar, no obstante, le ayudaba. De forma paralela, se dieron dos circunstancias que precipitaron las cosas, Ovares se lesionó y Juan Luis se enfermó. El equipo no podía quedar al garete y el hoy asistente de Medford asumió el timón del Orión.

“Empecé como asistente de él y luego me hice cargo porque él se enfermó, tengo licencia A. Con Juan Luis aprendí muchas cosas, vio algo positivo en mí, me asesoraba. Estoy muy agradecido con él”, expresó Ovares, originario de Limón.

El encuentro con Medford fue más casual y en primera instancia no ocurrió nada. Fue en el Deportivo Saprissa, cuando él hacía una pasantía y solo se vieron sin que sucediera nada más.

Raúl Ovares y Hernán Medford tienen buena química. (Cortesía/Cortesía)

Luego, Ovares pasó a formar parte del staff del Cartaginés y fue cuando llegó Medford a la dirección técnica del equipo de las brumas.

“Era analista deportivo, él llegó de Guatemala en el 2019, hablamos, le conté cosas del equipo y desde entonces trabajamos juntos”, manifestó.

Desde esa vez ha acompañado al Pelícano en Sporting, Marquense de Guatemala y ahora en Herediano.

También fue el asistente de Randall Row en el Santos de Guápiles.

Buena química

Ovares sabe lidiar con el fuerte carácter de Hernán. Cuando tira la gorra, vocifera, explota en el banquillo, deja que se desahogue un momento, luego le habla, le pide que se tranquilice.

Raúl Ovares tiene su temperamento. (Cortesía/Cortesía)

“Al final es dar un consejo, preguntarle qué quiere hacer, estoy para apoyarlo, sea la decisión que sea. A veces no me parece algo y se lo digo, otras veces, lo que yo pensaba, era lo que él estaba analizando.

“También le puedo dar un consejo que no tomó en cuenta”, añadió Ovares.

Él se dice de carácter confrontativo y no le da temor debatir con Medford. Si le tiene que decir lo contrario, lo dirá, pero respeta las jerarquías.

“La última palabra la tiene él. Pero quizás es lo que le gusta de mí, que yo debato, no a todo le digo que sí”.

Además comparten algunos gustos.

“Sin duda, el fútbol, nos encanta, pero también compartimos el gusto por la comida. Medford cocina y lo hace muy bien y le gusta la comida caribeña. Yo también cocino, pero él no me deja”.

El mismo gusto musical le corre por la sangre, el hip hop, el r y b, la música caribeña.

“Creo que lo principal es la lealtad y confianza que nos tenemos, en todos los ámbitos”.

Ovares y Medford tendrá el primer reto con Herediano este fin de semana contra Pérez Zeledón en casa, un duelo difícil y donde desde ya los bicampeones nacionales deben asimilar las ideas porque en un torneo tan corto, no hay tiempo para nada.