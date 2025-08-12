Jafet Soto afirma que ahorita habrá que disculparse por ganar

Jafet Soto fue claro y tajante; ahora tienen que cohibirse por festejar un gol, un triunfo o un título

A Soto lo reportaron porque este domingo hizo con sus manos la señal del 31 (el título que le ganó Herediano a Alajuelense en mayo, cuando ambos llegaron con 30), lo cual considera como una barbaridad.

Jafet Soto dice que no incitó a nadie. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)

El Team le ganó, otra vez, a la Liga, este domingo, 1 a 0 y Jafet festejó el triunfo, con una seña del 31 hacia arriba. Él considera que eso no es una incitación y hasta dijo en Teletica Radio que demandará a los dos comisarios, Erick Mora de Seguridad, y Alexander Vargas, de la Unafut.

“Nos tenemos que cohibir a la hora de celebrar, por ganar un partido, o la hora de entrar en cancha; ayy no, disculpame por ganarte, qué vergüenza, te gané... por favor.

“¡Qué nivel de fanatismo ante esta situación! Esto no puede ser, nos tenemos que cohibir de celebrar una victoria”, sostuvo el jerarca rojiamarillo.

Soto explicó qué fue lo que ocurrió cuando terminó el partido.

“A los jugadores les prometí que si ganábamos, me iba a echar un bailecillo, y nos quedamos en la banca y ellos me vieron echarme ese bailecillo. En ningún momento hice nada para incitar a medio estadio, ya no había ni medio estadio, se había ido la gente, por el relajo de 16 minutos de más y que el Team fuera ganando. Cuando me fui solo pegué un grito al cielo y un 31, que lo hice al revés”.

Herediano sacó un triunfazo de Alajuela, 1 a 0. (Jonathan Jiménez/Jonathan Jiménez)

Ahora, el artículo 46 del reglamento disciplinario de la Fedefútbol, tipifica la incitación.

“Un jugador u oficial que incite, públicamente, a la violencia u hostilidad será sancionado con una suspensión de nueve partidos y con una multa de ¢500.000,00 colones.

“En casos graves, especialmente, si la incitación se realiza a través de medios de comunicación de masas (como prensa, radio o televisión) o durante el día del partido en el estadio o sus inmediaciones, la cuantía de la multa será el doble de la fijada anteriormente”, añadió Soto.

Así las cosas, habrá que esperar qué determina el Comité Disciplinario.