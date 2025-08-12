Herediano defiende a Jafet Soto y asegura que lo que hizo está amparado por la libertad de expresión

El Club Sport Herediano defendió a su presidente, Jafet Soto, señalado por supuestamente provocar a los aficionados de Alajuelense.

Esta es la imagen de Jafet Soto que adjuntó el comisario del partido. (Captura pantalla/Captura pantalla)

En un comunicado de prensa, el Team rechaza que Soto se haya burlado de la afición rojinegra al finalizar el partido y señala que solamente hizo el número 31 con sus manos.

“Al concluir el partido, Jafet Soto celebró legítimamente la victoria obtenida, sin siquiera dirigir la mirada hacia la gradería rival. Su gesto, ampliamente registrado por medios y testigos, consistió únicamente en indicar con sus manos el número 31, en referencia a los títulos nacionales obtenidos por Herediano a lo largo de su historia”, dice el boletín.

Herediano, con Jafet Soto en el banquillo, le ganó a Alajuelense 1 a 0. (Johathan Jiménez/Johathan Jiménez)

“No existió provocación, ofensa ni gesto alguno que pueda interpretarse como incitación a la violencia o al irrespeto“, dice.

En el informe del comisionado, Alexander Leonardo Vargas, se lee: “Al finalizar el encuentro, el técnico del Club Sport Herediano, el señor Jafet Soto Molina, realiza varios gestos incitando al público”, y adjuntaron la foto de Soto, haciendo con sus manos el número 31.

“El Herediano manifiesta, de forma enérgica e inequívoca, su absoluto rechazo al contenido del supuesto informe del comisionado de la UNAFUT.

“Resulta inaceptable que una celebración deportiva —acto inherente a la naturaleza misma del fútbol y amparado por el derecho a la libertad de expresión— sea tergiversada para convertirla en una acusación que atenta contra la integridad y el honor de una persona, así como contra la imagen de nuestra institución”, amplía el texto del bicampeón nacional.