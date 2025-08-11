A Jafet Soto podría salirle muy caro una gracia que hizo en el estadio Morera Soto

A Jafet Soto podría salirle caro este gesto tras la victoria ante Alajuelense. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Jafet Soto, presidente del Herediano, realizó un gesto al finalizar el partido entre Alajuelense y Herediano, en el estadio Morera Soto, para sacar pecho por la victoria del Team, y le podría salir muy caro.

El mandamás florense estuvo como entrenador este domingo en la mejenga ante los manudos y cuando iba hacia los camerinos, tras sacar el triunfo, hizo con sus dedos una seña de un tres y un uno, haciendo alusión al título 31 que le ganaron mayo al León.

Al final lo que parecía una gracia más para lucirse, fue reportada por el comisario de la Unafut Alexander Vargas, en su informe del juego de este domingo, al considerar que se trató de un gesto provocativo a la afición eriza.

“Al finalizar el encuentro, el técnico del Club Sport Herediano, el señor Jafet Soto Molina, realiza varios gestos incitando al público. Se adjunta la imagen”, destaca el informe.

El reporte de Unafut señaló a Jafet Soto por hacer provocativos a la afición de Alajuelense este domingo. (Captura pantalla/Captura pantalla)

El reporte de Unafut indica que durante el primer tiempo, Marcel Hernández también realizó gestos provocativos contra la afición, según lo establece el artículo 38 inciso 1 del reglamento disciplinario, apartado por el que ambos podrían ser sancionados.

“Será sancionado con una suspensión de tres partidos y una multa de doscientos mil colones (₡200.000) la primera vez, cuatro partidos y una multa de trescientos mil colones (₡300.000) la segunda vez y cinco partidos y una multa de cuatrocientos cincuenta mil colones (₡450.000) la tercera vez y siguientes, por insultar, provocar, ofender o amenazar o utilizar lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza contra oficiales y oficiales de partido, así como a miembros de la Cruz Roja o grupo de apoyo análogo o a la autoridad pública, personal de prensa, comunicadores o empresas de comunicación debidamente acreditados, aficionados o público en general", destaca el reglamento.