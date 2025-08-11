Alajuelense podría meterse en problemas luego de que su afición gritara esto a Marcel Hernández

A Marcel Hernández la afición de Alajuelense le gritó de todo tras anotar el domingo (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La afición de Alajuelense y Marcel Hernández volvieron a tener un nuevo encontronazo este domingo en el encuentro ante el Herediano en el estadio Alejandro Morera Soto.

Cuando el atacante cubano les anotó de penal, se fue celebrando con su mano en su oreja izquierda, un acto provocativo que desencadenó ofensas de los manudos hacia él, señaló el comisario de Unafut Alexander Vargas.

“Al anotar el gol el jugador #9 Marcel Hernández, realiza varios gestos de incitación hacia los aficionado del equipo casa”, destaca el reporte el cual La Teja lo tiene.

Al ver a Marcel, la gente se le fue encima, le gritaron varias cosas y le hicieron señas, por lo que este se lo reportó al árbitro Benjamín Pineda y este fue junto a los entrenadores de ambos equipos a reportar el asunto con el comisario.

El informe de Unafut aportó estas fotos para reportar que Marcel Hernández incitó con sus gestos a la afición de Alajuelense (Informe Unafut/Informe Unafut)

El informe de la mejenga reportó que el partido se detuvo por unos minutos porque al isleño le gritaron a coro “violador, violador”, por lo que se activó el primer paso del protocolo de Racismo, Violencia y Discriminación al frenar el juego y hacer la advertencia a los aficionados de que se detuvieran, lo cual sucedió.

El reporte brinda fotografías del festejo de Marcel, el cual según el artículo 38, inciso uno del reglamento disciplinario de la Fedefútbol establece que, el jugador podría ser sancionado hasta con tres partidos por provocar y utilizar gestos groceros u ofensivos contra los aficionados.