Esto fue lo primero que hizo Hernán Medford al llegar a Costa Rica para evitar el regaño de Jafet Soto

Hernán Medford ya está en Costa Rica para dirigir al Herediano. (Albert Marin)

Hernán Medford ya está en Costa Rica para asumir desde esta semana el banquillo del Herediano en lo que será su cuarta etapa como florense.

Fiel a su estilo y look, en las afueras del aeropuerto Juan Santamaría, cuando estaba conversando con los medios de comunicación, aprovechó un momento para realizar su primer acto como técnico del Team.

El Pelícano se sacó una gorra negra que traía puesta para ponerse la que conmemora el campeonato 31 del club y dijo entre risas: “Voy, voy, que me la tengo que poner porque sino el jefe se enoja”, refiriéndose a Jafet Soto.

El DT habló cómo es su relación con el mandamás florese, a quien conoce desde hace mucho tiempo y cómo esa dupla puede darles muchos réditos.

“Todo lo que yo gané en Heredia se debe a que tenemos un buen equipo de trabajo, incluyéndolo a él, siempre será importante en las decisiones. Yo no sé porqué aquí a veces se asustan por eso, si es un equipo de trabajo.

“Este es equipo de trabajo, cuando yo logré cosas en Heredia ayudó, cuando él ganó un campeonato también, ahí estuvimos ayudándolo también, esto es un equipo de trabajo y eso es lo que tiene que entender la gente ”, comentó.

Llegó Baborsh y se puso la gorra de la 31 ¡Ahora sí paparios! pic.twitter.com/KJcAjguHnL — TD Más (@tdmascrc) August 11, 2025

Medford suma títulos de campeón en el 2015, 2016 y 2018 como rojiamarillo.