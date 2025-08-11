Rolando Fonseca dice cuál es el verdadero fantasma de Alajuelense y a la afición no le hará nada de gracia

Jafet Soto una vez más salió con una sonrisa de oreja a oreja del Morera Soto (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Rolando Fonseca, fiel a su costumbre directa y sin pelos, habló del personaje que más pesadillas y temor le genera a Alajuelense en general, Jafet Soto, del cual no se logra librar.

El goleador histórico de la Selección de Costa Rica le metió el dente al asunto de una manera que pocos lo hacen, del cuadro manudo afirmó que la luna de miel de los aficionados con Óscar Ramírez está terminando al ver tanto tropiezo seguido.

Los manudos cayeron una vez más ante el Team, esta vez como locales 1-0 en una cancha que a Jafet Soto ya se le hizo costumbre celebrar.

“Aparece un personaje que asusta, que es el típico fantasma, que es Jafet Soto, sino véanlo cómo sale celebrando, vean la manera hasta cómo le baila, sabe que en ese estadio se siente muy bien, que puede desenvolverse bastante bien y fue un personaje que ayer, aunque no juegue y participa, asusta.

“No solo llegan tranquilos, sino que le demuestran al jefe una vez más que acá estamos preprados y este demuestra ciertos puntos de diferencia, ayer sale Elías (Aguilr) otra vez, pero Allan Cruz fue un punto altísimo en su juego, igual el arquero. Los partidos se tienen que aprender a sufrir y esas las cosas de un Herediano preparado para sufrir, es parte de la esencia de Jafet”, explicó en el análisis de la jornada en Telenoticias.

Soto salió de la cancha del Morera Soto haciendo una seña de 31, recordándole a los manudos el título que les ganó en mayo con lo que quebró el empate en coronas que tenían ambos equipos.