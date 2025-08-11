Anthony Walker calla bocas con espectacular actuación en triunfo del Herediano ante Alajuelense

Anthony Walker calló bocas, secó a Alajuelense y dejó en el olvido las críticas de las que fue objeto, sobre todo, luego de la derrota del Herediano ante el Diriangén de Nicaragua, por la Copa Centroamericana.

Anthony Walker fue una muralla para Alajuelense. (Jorge Navarro. /Jorge Navarro. )

El portero rojiamarillo se convirtió en un muro que los rojinegros no pudieron descifrar, pese al gran esfuerzo de los hombres del Machillo Ramírez.

El Team se impuso 1 a 0, con gol de penal, en prácticamente la única llegada que tuvo en todo el partido y le siguió metiendo una daga bien profunda al León manudo, al que ha derrotado en las últimas dos finales nacionales.

Jafet Soto volvió a ganar la partida y todo el morbo que había en torno a él, aunque en principio dirigirá solo este partido, se saldó con un buen triunfo rojiamarillo.

Marcel fue amonestado tras el gol, al parecer, por festejar de manera indebida. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El juego fue trabado, si uno lo compara con el de la mañana, donde Cartaginés venció a Saprissa 3 a 0, parece que los dos finalistas del torneo anterior aún no están en sintonía.

Pero el Team es un equipo pesado, con oficio, con maña y sabe a qué jugar y si en el banquillo está Jafet Soto, es más complicado para cualquiera.

La Liga sigue arrastrando dudas en su juego. El armado de las jugadas era muy errático. John Paul Ruiz se cansó de perder pelotas por exceder en la conducción del balón, similar con Jeison Lucumí, quienes salieron de cambio en la inicial.

Y otros como Aarón Salazar o Alberto Toril no están a tope y el juego manudo se vuelve lento por momentos, impreciso en otros lapsos y con poca profundidad la mayoría del tiempo, pese a tener la bola.

Marcel Hernández anotó de penal. (Jorge Navarro. /Jorge Navarro. )

Al minuto once, no obstante, lograron hilvanar una buena jugada, que terminó con pase de profunidad de Lucumí a Kenyel Michel, quien sí mantiene un buen nivel, pero se pierde por ratos. En el achique, el guardameta Anthony Walker salió airoso.

Al 15′, un centro pasado de Fernando Piñar fue manoteado por Walker y el balón quedó en Lucumí. El colombiano controló y remató potente, pero el arquero se lució con una espectacular parada.

El Team llegó poco, pero es un equipo con estrella. Marcel Hernández ganó en el aire un tiro libre y pegó un frentazo que iba para gol de no ser por la buena intervención de Washington Ortega.

Pero en la cona, la Liga descuidó a Darryl Araya, quien quedó solo frente al área y a él le tiraron la bola, controló y sacó un cañonazo que pegó en la mano abierta de Alberto Toril. Claro penal.

Marcel Hernández ejecutó fortísimo y se fue a festejar, de forma indebida, al parecer, y se ganó la amarilla, pero también hubo llamada de atención para la afición de la Liga, que según la transmsión de FUTV, insultó al cubano. Iban 40 minutos.

Un gigante

La Liga hizo todo lo posible por empatar, pero una y otra vez se topó con la muralla de Walker, quien fue fundamental en el complemento.

Fernando Piñar y Jurguens Montenegro disputa el balón. (Jorge Navarro. /Jorge Navarro. )

Alberto Toril lo probó de cabeza al 49′, y el guardameta apenas logró desviar con la punta de los dedos, y al 53′, cuando Creichel Pérez le puso un bombón, pero el español giró su cabeza y conectó, pero a donde estaba el portero.

Herediano se impuso 1 a 0, en un juego donde se defendió bien. (Jorge Navarro. /Jorge Navarro. )

Creichel, quien entró bien, al 63′, volvió a poner un centro medido, esta vez a Kenyel Michel quien conectó de cabeza y Walker tapó el balón que iba esquineado.

Aarón Suárez, al 65′, pegó la bola en el poste, en un intenso dominio rojinegro, que mejoró considerablemente en su juego, sobre todo por las bandas, con el ingreso de Rónald Matarrita, pero no había forma de superar a Walker y al final no lo hubo, dejó el marco en cero y sentenció la victoria.