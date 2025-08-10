Gerente del Herediano tomará dos decisiones vitales este lunes

Gustavo Pérez, gerente deportivo de Herediano, fue muy claro este domingo, en la previa del contra Alajuelense.

Gustavo Pérez tendrá un lunes lleno de decisiones. (CSH/CSH )

Pérez dijo que este lunes tomarán dos decisiones relevantes para el cuadro rojiamarillo, el anuncio de Hernán Medford, que no quiso confirmar pero dio por un hecho y dónde ubicarán a Pablo Salazar, anterior técnico del primer equipo.

El gerente dijo que solo falta que el Pelícano finiquite su contrato con el Marquense y que son respetuosos de ese proceso. Una vez que así sea, verán si es posible llegar a un acuerdo con él.

Expresó que probablemente, Medford dirija a ese equipo este domingo por última vez. Marquense enfrenta al Cobán Imperial.

En cuanto a Salazar, dijo que tendrá una reunión con el extécnico en la mañana solo para ver dónde trabajará, luego que fuera cesado de su cargo de entrenador del primer equipo.

Herediano visita el estadio Alejandro Morera Soto, con Jafet Soto como técnico. Recordemos que Jafet le ganó el título a la Liga en el Clausura 2024, con un global de 1 a 0 y con Óscar Machillo Ramírez como entrenador manudo.