Herediano estaría muy cerca de anunciar a su nuevo técnico (No es Jafet Soto)

13/10/2022 Doet Fitnes, Guachipelín Escazú. Conferencia de prensa de Herediano, previa semifinal. Hernán Medford, director técnico de Herediano. (Rafael Pacheco Granados)

En Herediano no estarían sin técnico por mucho tiempo y un viejo conocido de la casa volvería al bicampeón nacional.

Se trata de Hernán Medford, quien tiene que arreglar su situación con el Marquense, si logra salir, sería el próximo entrenador de Herediano, ya está conversado, dijo una fuente cercana al club a La Teja y digna de toda confianza.

Werner Godínez, presidente del club chapín, habló con ESPN y dijo que ya hubo una conversación con el representante del Pelícano y que, si el estratega costarricense desea volver a su país, no pondrán trabas.

“Hasta el día de hoy lo platicó el representante de él con nosotros, que había una posibilidad. Nosotros, tal como la vez pasada contra Saprissa, se le hizo ver a Hernán que no tendríamos ningún inconveniente si es para mejorar.

El Team volverá al torneo nacional, para enfrentar a Alajuelense el próximo domingo. Centro de Medios de Concacaf. (Centro de Medios de Concacaf. /Centro de Medios de Concacaf.)

“Sabemos que tanto jugadores como entrenadores tienen la posibilidad de crecer y volver a su casa. Y en este caso, Hernán, que tengo entendido ya estuvo dos veces en Heredia, no habría problema en llegar a un acuerdo”, afirmó.

Godínez también dejó claro que no ha existido un contacto oficial entre Herediano y Marquense, aunque sí se habló con el representante del técnico.

“Con Heredia, directamente con nosotros, no ha habido ningún acercamiento. Solo nos dijeron que había cierto rumor de que él podría llegar, pero nadie lo ha platicado oficialmente. Hasta el momento, no sabemos si es o no verdad”, recalcó.