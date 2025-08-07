Adivinen, ¿quién dirigirá a Herediano contra Alajuelense en el partido del domingo?

El Club Sport Herediano informó esta mañana que el compromiso ante Alajuelense, del próximo domingo a las 5 de la tarde será asumido por un técnico interino.

Jafet Soto dirigirá ante la Liga. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)

Como era de esperarse, ese entrenador será Jafet Soto, actual presidente de Fuerza Herediana.

El comunicado indica que Soto solo será el técnico para el juego del domingo y que la otra semana, anunciarán el nuevo cuerpo técnico del equipo.

Herediano cesó del puesto de entrenador, este mismo jueves a Pablo Salazar, luego de la derrota 4 a 2 ante el Cacique Diriangén de Nicaragua.

Salazar solo pudo dirigir cinco partidos con el Team, uno de Recopa que lo perdió ante la Liga, dos del torneo nacional, con uno empatado y uno perdido y dos de la Copa Centroamericana, donde ganó uno y perdió otro.

Herediano visitará el Morera Soto con la necesidad de puntuar, pues apenas lleva un punto en el torneo y ha dejado una mala imagen en general.