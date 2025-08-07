Deportes

Pablo Salazar lanza sorprendente mensaje luego de su salida del Herediano

El técnico fue destituido luego de la derrota del Team contra el Diriangén de Nicaragua

Por Yenci Aguilar Arroyo
conferencia de prensa CONCACAF
Pablo Salazar usó sus redes sociales para enviarle un mensaje cargado de sentimiento a los aficionados de Herediano. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Pablo Salazar abrió su corazón para enviarle un mensaje a la afición del Herediano, luego de quedar fuera del club.

El miércoles por la noche, los rojiamarillos cayeron goleados 4-2 ante el Cacique Diriangén de Nicaragua, por la Copa Centroamericana y esa derrota le costó el puesto al entrenador.

Salazar usó su perfil de Facebook para referirse a su salida:

“Hace muchísimo tiempo no comparto con ustedes y hoy es buen día para hacerlo. Desde que asumí fue un reto de principio a fin, pero estoy convencido de que este equipo está destinado a grandes cosas. Aunque no fue fácil, aprendimos mucho y crecimos como grupo.

“Por amor, respeto y humildad hay que saber aceptar. Hoy estoy eternamente agradecido con Dios y Fuerza Herediana por la oportunidad de trabajar en esta institución, por confiar en mí y por supuesto con toda la afición, amigos, familiares que siempre me apoyan. Ahora, sigo adelante sabiendo que Dios siempre tiene un propósito en todo y para todos. Un fuerte abrazo”.

Números rojos

El primer traspié de Salazar en el banco fue el 20 de julio pasado, cuando los rojiamarillos cayeron 1-0 ante Alajuelense, por la Recopa.

Durante la gestión de Salazar, Herediano sumó un empate y una derrota en el torneo local y una victoria y una derrota por la Copa Centroamericana.

En el Apertura 2025 empató contra Guadalupe y cayó contra Puntarenas. En el certamen centroamericano derrotó al Real España y perdió contra el Diriangén de Nicaragua, paliza que le costó el puesto.

