Pablo Salazar lanza sorprendente mensaje luego de su salida del Herediano

Pablo Salazar usó sus redes sociales para enviarle un mensaje cargado de sentimiento a los aficionados de Herediano. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Pablo Salazar abrió su corazón para enviarle un mensaje a la afición del Herediano, luego de quedar fuera del club.

El miércoles por la noche, los rojiamarillos cayeron goleados 4-2 ante el Cacique Diriangén de Nicaragua, por la Copa Centroamericana y esa derrota le costó el puesto al entrenador.

Salazar usó su perfil de Facebook para referirse a su salida:

“Hace muchísimo tiempo no comparto con ustedes y hoy es buen día para hacerlo. Desde que asumí fue un reto de principio a fin, pero estoy convencido de que este equipo está destinado a grandes cosas. Aunque no fue fácil, aprendimos mucho y crecimos como grupo.

“Por amor, respeto y humildad hay que saber aceptar. Hoy estoy eternamente agradecido con Dios y Fuerza Herediana por la oportunidad de trabajar en esta institución, por confiar en mí y por supuesto con toda la afición, amigos, familiares que siempre me apoyan. Ahora, sigo adelante sabiendo que Dios siempre tiene un propósito en todo y para todos. Un fuerte abrazo”.

Números rojos

El primer traspié de Salazar en el banco fue el 20 de julio pasado, cuando los rojiamarillos cayeron 1-0 ante Alajuelense, por la Recopa.

Durante la gestión de Salazar, Herediano sumó un empate y una derrota en el torneo local y una victoria y una derrota por la Copa Centroamericana.

En el Apertura 2025 empató contra Guadalupe y cayó contra Puntarenas. En el certamen centroamericano derrotó al Real España y perdió contra el Diriangén de Nicaragua, paliza que le costó el puesto.