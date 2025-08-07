Teleguía Deportes

Herediano demostró que no pesa si un técnico es de la casa y despide a Pablo Salazar

Herediano confirmó el futuro de su banquillo con un comunicado de prensa

Por Hillary Chinchilla Marín
Pablo Salazar Entrenador del Herediano Estadio Cacique Diriangén 5 de agosto del 2025 Cortesía: Herediano
A Pablo Salazar le salió cara la derrota contra el Diriangén Cortesía: Herediano (La Nación/Cortesía: Herediano)

El Club Sport Herediano no le perdonó a Pablo Salazar la vergonzosa derrota que sufrieron contra el Diriangén por Copa Centroamericana.

Los florenses no pudieron sacar la tarea en Nicaragua y perdieron 4 por 2, lo que provocó la salida del timonel.

“El Club Sport Herediano informa que Pablo Salazar no continuará como director técnico de El Team. Agradecemos profundamente su compromiso, entrega y liderazgo durante su etapa al frente del equipo. Durante su gestión, demostró profesionalismo y un profundo respeto por los valores que representa nuestra institución”, confirmaron en corto comunicado.

A Salazar no le dieron más tiempo ni por ser un hombre de la casa y es que, por lo que dice el texto, no continuará ni como asistente. Apenas duró dos fechas, tanto en Copa Centroamericana como en torneo nacional.

“Esta es, y siempre será, tu casa, profe. Porque quien defiende estos colores con pasión, deja una huella que no se borra.¡Mucho éxito en lo que viene!“.

El banquillo del Team tiene vacante abierta una vez más.

HeredianoPablo Salazar
