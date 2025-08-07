Deportes

Pablo Salazar ya hizo historia con Herediano... pero de la mala y en Nicaragua

Herediano de Pablo Salazar cayó 4-2 contra el Diriangén de José Giacone

Por Franklin Arroyo

Pablo Salazar podría estar en la cuerda floja luego de hacer historia, pero de la mala, tras perder 4-2 contra el Diriangén de Nicaragua en Copa Centroamericana.

La historia reciente del Herediano con los entrenadores es clara, la tolerancia es mínima cuando los resultados no acompañan al club.

Renzo Carballo Cacique Diriangén Herediano Copa Centroamericana 6 de agosto del 2025 Tomada del Facebook de Diriangén
Renzo Carballo vacunó dos veces a Anthony Walker. (FB de Diriangén/FB de Diriangén)

El caso de Alexander Vargas, el torneo pasado, es el más reciente y el más claro ejemplo, el Team era segundo, a un punto del líder Puntarenas, pero una racha de malos resultados terminó en su despido. Jafet Soto, como siempre, fue al rescate y Herediano logró el bicampeonato.

Este miércoles, el Team cayó en Nicaragua y no es precipitado pensar en que Salazar ha quedado en la cuerda floja, pues es la primera vez en la historia que un club tico recibe cuatro goles de un club nicaragüense.

Tras de eso, el domingo visita a Alajuelense en el estadio Alejandro Morera Soto, un rival que históricamente sacude los banquillos florenses.

Hay que recordar que Salazar inició con un empate a cero y una derrota en casa 3 a 2 ante Puntarenas FC, por el torneo local. En la Centroamericana, le ganó al Real España 4 a 2 y perdió este miércoles. Numéricamente, ha ganado 4 puntos de doce disputados, un 33 por ciento. Además, perdió la Recopa contra Alajuelense.

Coladero

Anthony Walker, el portero que el Team hizo devuelto del Sporting, por las lesiones de Danny Carvajal y Aarón Salazar, tardó apenas 2 minutos y 51 segundos en ir a recoger el balón del fondo de las redes.

El gol cayó luego de una corrida de Alan Schonfeld, por la derecha, quien logró centrar con comodidad. En el área recibió Luis Coronel, quien se la dejó puesta a Junior Arteaga, quien cubrió el balón y sacó un remate rastrero, imposible para Walker.

El empate de Marcel, al minuto diez, hizo pensar en una reacción de los pupilos de Salazar, pero realmente el equipo estaba trabado, sin ideas, defendiendo mal.

Por eso, al 18, Anyelo Velásquez agarró la bola por la izquierda, centró, se dio una volea de Jonathan Moncada que Walker contuvo apenas, pero en el rechazo, Renzo Carballo la mandó a guardar. 2-1.

Diriangén Herediano Copa Centroamericana 6 de agosto de 2025 Tomado del Facebook del Diriangén
Los jugadores del Diriangén festejan uno de los goles. (FB de Diriangén/FB de Diriangén)

A la media hora, los dirigidos por José Giacone metieron el tecero. Moncada avanzó, esta vez por la derecha, centró al primer palo y allí Carballo apenas desvió el balón, al palo donde estaba Walker, que no pudo atrapar.

Y al 30, Carballo de cabeza, casi pone el cuarto pero Walker detuvo el remate de cabeza.

“Efecto” medio tiempo

Salazar hizo cambios en el descanso, jaló orejas, llamó la atención, no sabemos si apoyado en alguien más y el Team descontó rapidito, a los dos minutos.

El equipo tocó la bola, con Marcel, con Elías y con dos de los cambios, Allan Cruz, quien se la sirvió a Jurguens Montenegro.

El delantero entró al área y remató cruzado. El portero Douglas Forvis pudo hacer más, estuvo flojo de manos y Herediano avivó temprano en el complemento el partido.

Cruz tuvo el empate de cabeza, al 52, en momentos en que el Team se iba encima de los locales.

Diriangén - Herediano, copa Centroamericana
Herediano sufrió en Nicaragua y cayó. (FB Cacique Diriangén/FB Cacique Diriangén)

Pero el Diriangén no estaba dispuesto a negociar nada. Un frentazo de Luis Coronel, tras un cobro de tiro de esquina fue rechazado por Walker, pero el rebote lo recogió Justing Cano para marcar el cuarto.

El Team lo intentó luego, pero no tuvo ideas, ni fuerza. Los hombres de Salazar necesitan cambiar el chip, olvidar el bicampeonato, jugar fútbol. A veces una regañada basta, a veces hace falta el cambio drástico, la fórmula de siempre.

El domingo, en el Morera Soto, Salazar podría tener un reto aún más duro, si es que llega a ese día.

