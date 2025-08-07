Deportes

Aficionados de Herediano ya tienen a sus favoritos para dirigirlos tras salida de Pablo Salazar

La salida de Pablo Salazar, técnico de Herediano, fue anunciada este jueves

Por Yerlin Gómez Izaguirre
31/10/2024 Estadio Fello Meza, Cartago. El Club Sport Herediano recibió a Real Estelí de Nicaragua, en partido de vuelta de la semifinal por la Copa Centroamericana de Concacaf. Jafet Soto y sus asistentes, Víctor Núñez, Pablo Salazar y Jewison Bennette no podían entender lo que estaba pasando en la cancha. Foto: Rafael Pacheco Granados
Herediano no aguantó nada y la salida de Pablo Salazar ya está generando reacciones. (Rafael Pacheco Granados)

Herediano no le tuvo ni un poquito de paciencia a Pablo Salazar como técnico, y la derrota ante Diriangén este miércoles fue el golpe definitivo.

El exentrenador florense apenas dirigió dos partidos en la Copa Centroamericana y dos en el Torneo Nacional, dejando claro que no tuvo ni tiempo de acomodarse.

Salazar, figura del club rojiamarillo, llegó al banquillo con el objetivo de sostener el ritmo de un equipo que venía de ser bicampeón nacional.

Tras su salida, las reacciones de la afición no se han hecho esperar en redes sociales e incluso algunos ya piden sustituto.

“Bienvenido Jafet Soto, finjamos sorpresa”, “Jeaustin Campos, por favor”, “Minor Díaz, por favor”, “Vamos, ojalá el equipo mejore con quien sea que venga”, “Bueno, ya van dos torneos así y los dos los gana. Eduque, Jafet, eduque”, “Traigan a Jeaustin”, escribieron algunos en la publicación del Team.

