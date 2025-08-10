Deportes

El hermoso gesto de Alajuelense con la esposa de Bryan Ruiz

Alajuelense se puso una flor en el ojal con un lindo gesto de solidaridad

Por Franklin Arroyo

Liga Deportiva Alajuelense mostró este domingo un hermoso gesto hacia la esposa de Bryan Ruiz, Carolina Jaikel.

Los manudos compartieron una fotografía que muestra una manta en lo más alto del palco de prensa del estadio Alejandro Morera Soto, que dice: “Estamos con vos Leona. ¡Fuerza Caro!"

Manta de apoyo a Carolina Jeikel, esposa de Bryan Ruiz, estadio Alejandro Morera
Con esta manta, Alajuelense muestra su apoyo a Carolina Jeikel. (Facebook LDA/Facebook LDA)

La manta hace alusión a Carolina Jeikel, quien está enfrentando una lucha contra un cáncer de pulmón con metastasis ósea, que poco a poco ha ido dando a conocer en sus redes sociales.

Ella estuvo en Estados Unidos y ha recibido miles de muestras de apoyo de los aficionados; sin embargo, en estos días recientes regresó al país.

Ruiz renunció a su cargo como asistente de Alajuelense y como entrenador de ligas menores para acompañar a su esposa en este delicado momento.

Los aficionados recibieron de muy buena manera el gesto de la institución, por ejemplo, Juan carlos Umaña González puso en el Facebook de Alajuelense: “Qué bonito, dice la palabra en Mateo 18:20 que donde están dos o tres reunidos en su nombre ahí estará el, yo creo que espiritualmente estamos más de 2 o tres reunidos en su nombre, todo va a salir bien Caro”.

Carolina Jaikel, esposa de Bryan Ruiz, exjugador de Liga Deportiva Alajuelense.
Carolina y Bryan han recibido grandes muestras del cariño de la gente. (Instagram/Instagram)

Rubén David Azofeifa puso: “Pronta recuperación, primero Dios”.

Alajuelense recibe este domingo, a las 5 de la tarde, al Herediano.

alajuelensecarolina jeikelbryan ruizmanta de apoyo a carolina
Franklin Arroyo

Franklin Arroyo

Periodista egresado de la Universidad Federada. Integra el equipo de Nuestro Tema de La Teja. Trabajó en el Periódico Al Día, corresponsal del diaro Marca para Centroamérica y editor de la revista TYT del Grupo Eka.

