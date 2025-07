Esposa de Bryan Ruiz muestra su fe en medio de dura prueba personal

Carolina Jaikel, esposa del exfutbolista Bryan Ruiz, compartió en sus historias de Instagram una serie de imágenes y mensajes que reflejan su fe y esperanza en Dios, en lo que, claramente, es un momento complejo en su vida personal.

Carolina compartió este mensaje y la iglesia que visitó. (Instagram de Carolina Jaikel/Instagram de Carolina Jaikel)

En las publicaciones, aparece una iglesia que visitó, fotos de sus hijos en una videollamada con ella, el Salmo 91 y reflexiones cargadas de espiritualidad y confianza en el plan de Dios.

Uno de los mensajes, escrito en inglés, dice: “A veces Dios te lleva a través de un viaje que no sabías que necesitabas, para darte todo aquello que siempre has querido. Confía en el plan”.

En otra imagen escribió: “La ansiedad te grita ahora, la fe susurra, ‘espera, estoy obrando’. A veces, creemos que todo tiene que solucionarse ya. Que si no pasa hoy, no va a pasar nunca, pero estoy aprendiendo algo: Dios no se mueve por la presión del tiempo. Él se mueve por amor”.

La Teja supo que Carolina enfrenta un problema de salud delicado y que esta situación sería la razón por la cual Bryan Ruiz habría decidido apartarse de sus funciones como asistente técnico en Liga Deportiva Alajuelense. Su prioridad en este momento es acompañar a su esposa.

Desde este medio, les enviamos a Carolina y a su familia nuestros mejores deseos, con el mayor respeto y admiración por la fortaleza que transmite en medio de este proceso.

