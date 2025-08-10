Joshua Navarro vivirá un día de emociones al enfrentar a su exclub: esto dice de él un técnico que lo dirigió

El delantero Joshua Navarro, nuevo jugador del Herediano enfrentará a su antiguo club, Alajuelense. Prensa CSH. (Prensa Herediano/Fotografía)

Joshua Navarro, delantero del Herediano, vivirá un partido cargado de emociones este domingo, cuando enfrente a Alajuelense, equipo en el que militó en el Clausura 2025.

El muchacho, de 26 años, llegó al bicampeón nacional para la presente temporada y este domingo los florenses buscarán lavarse la cara, luego de caer en Nicaragua en la Copa Centroamericana. Navarro es uno de los llamados a romper la red del manudo Washington Ortega.

Esta es la segunda vez que se mide a sus excompañeros, pues ya lo hizo en la Recopa, cuando fue titular en la derrota del Team 1-0.

Joshua, vecino de Pérez Zeledón, comenzó su carrera en el 2018, precisamente en el equipo generaleño y su buen rendimiento lo hizo convertirse en legionario cuando en 2021 llegó a Forge F. C. de Canadá. Luego, regresó al país, volvió a Pérez y en el 2023 firmó con Alajuelense.

El uruguayo Víctor Abelenda, actual asistente técnico del Real Estelí, fue el entrenador de Joshua en su segunda etapa en el equipo guerrero y conversó con La Teja sobre las cualidades del futbolista y lo que podría aportar en el clásico provincial.

El juego será a las 5 p.m. en el estadio Alejandro Morera Soto y se podrá ver por la pantalla de FUTV.

El técnico Víctor Abelenda trabajó con Joshua durante tres meses. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Versátil

El técnico recordó que tuvo a Joshua poco tiempo en Pérez, porque luego de eso se fue para la Liga.

“Trabajé con él durante tres meses, porque iba saliendo para Alajuela. Es un chico muy interesante, con buenas capacidades individuales, técnicas, es muy bueno y es un jugador que se adapta, muy versátil”, afirmó.

Abelenda comentó que la llegada de Navarro al Herediano es positiva, porque es muy esforzado y es un muchacho diferente, con respecto a los jugadores que ya están en el equipo rojiamarillo.

El juego entre Alajuelense y Herediano será el domingo, a las 5 p.m., en el Morera Soto. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Aires nuevos. Víctor llegó a Nicaragua para convertirse en asistente técnico del Real Estelí y contó cómo le va con esta nueva experiencia. “Muy bien, gracias a Dios me han recibido muy bien, el equipo me ha sorprendido en todos los sentidos, por las condiciones que tiene. “Sé que en lo deportivo no estamos muy bien, pero poco a poco saldremos adelante”, afirmó.

“Heredia tiene una planilla muy amplia y él es un chico diferente, aparte de ser goleador es un jugador que se aplica tácticamente, es muy esforzado, tiene un amplio recorrido defensivo.

“Es una pieza importante, teniendo en cuenta que puede haber variantes en el equipo, ahora que no está Pablo (Salazar), creo que Jafet (Soto) puede buscar un revulsivo distinto”, destacó.

Navarro llegó a la Liga a mediados del 2023. Prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

Diferente

Y fuera de la cancha, ¿cómo es Joshua, el ser humano?

“Es un chico disciplinado, humilde y por algo dio el salto, por algo salió de Pérez. Tenía una ambición distinta a los demás y cuando un jugador está propenso a aprender, como él lo hizo, tiene hambre de conseguir cosas grandes.

“Es muy receptivo, eso lo hace diferente y en el medio hay buenos jugadores tácticamente, pero si no son receptivos a veces se quedan en el camino y me parece que no sólo es bueno para Herediano, sino que puede ser un jugador importante para el fútbol de Costa Rica”, añadió.