Exjugador de Herediano y Santos se despide de Costa Rica con un sentido mensaje

El defensor Juan Miguel Basulto, que jugó en Herediano y Santos se despidió de Costa Rica. Instagram Juan Miguel Basulto. (Instagram Juan Miguel Basulto./Instagram Juan Miguel Basulto.)

El defensor Juan Miguel Basulto se despidió de Costa Rica, luego de jugar para Herediano y Santos de Guápiles.

El mexicano llegó a Tiquicia en el 2021, cuando firmó con los florenses y vistiendo los colores del Team ganó dos títulos nacionales y dos Súpercopa.

El año pasado, cerró su etapa en el Team y a inicios del 2025 firmó con Santos y luego de que los caribeños perdieron su licencia para competir en la primera división, el azteca se quedó sin equipo y a través de sus redes sociales dejó un sentido mensaje, en donde agradece por todo lo que vivió en nuestro país.

El mexicano (24) llegó al Team en el 2021. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“¡Gracias Costa Rica! He vivido en estos años grandes momentos y mucho aprendizaje. Gracias a todos mis amigos y personas que nos ayudaron en la adaptación a un país que me dio mucho.

“Será sin duda un capítulo en mi vida que llevaré siempre en mi corazón. Gracias gracias, gracias. Pura Vida”, escribió el jugador de 33 años, junto a varias fotos, de distintos rincones del país.