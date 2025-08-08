Jafet Soto contestó si Hernán Medford es la mejor opción para dirigir al Herediano

Jafet Soto afirma que solo él toma las decisiones deportivas en Herediano. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Jafet Soto habló este viernes en conferencia de prensa con el doble sombrero que acostumbra llevar en los últimos tiempos en el Herediano, el de presidente y entrenador, por lo que las dudas iban en muchos sentidos.

Una de las principales incógnitas fue sobre quién será el próximo técnico florense luego que este jueves el club oficializó la salida de Pablo Salazar, quien tan solo duró dos meses en el cargo.

A Soto le consultaron de manera directa si Hernán Medford es el principal candidato para llegar al banquillo, nombre al que apuntan la mayoría de los medios, según sus fuentes, y la respuesta sorprendió a más de uno.

“Hay varias posibilidades, yo creo que a veces las fuentes de ustedes aunque sean directas del Herediano, pues no son tal vez las más directas, porque en la parte deportiva lo veo yo todo, con Gustavo (Pérez, gerente deportivo), entonces si yo no les he contestado el teléfono o algún mensaje, pues hagan de cuenta de que no saben quién es”, dijo.

Jafet fue claro que el domingo el dirigirá el partido ante Alajuelense y después ya verán con quién se quedan para la plaza de entrenador, pues tampoco aseguró ninguna opción.

