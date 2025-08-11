Jafet Soto se desahoga contra el arbitraje, pero usando la ironía

10/08/25 Alajuela, Estadio Morera Soto,tercera jornada del Apertura 2025, La Liga Deportiva Alajuelense recibirá a Club Sport Herediano (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Jafet Soto, técnico interino del Club Sport Herediano se mostró más que feliz por la victoria ante Alajuelense, pero dijo estar preocupado por el arbitraje y criticó el trabajo de Benjamín Pineda, pero sabiendo que tiene un as bajo la manga para cuestionar a los silbateros.

Luego de la victoria contra la LDA; Soto reconoció el trabajo de sus jugadores y destacó que más allá del resultado contra los rojinegros, para él, el triunfo fue cómo se supieron levantar, luego del papelón que protagonizaron a inicios de semana en Nicaragua, cuando cayeron contra el Cacique Diriangén, por la Copa Centroamericana.

“Los jugadores hicieron un gran esfuerzo, mucho trabajo. Pablo (Salazar) hizo un trabajo muy similar al que yo hago y qué es un triunfo, una medalla: triunfo es como nos levantamos hoy, a pesar de la semana que tuvimos.

“Quiero felicitar a mis jugadores por la calidad, la actitud, el esfuerzo, por tener la personalidad, por aguantar 15 minutos de reposición, 7 tarjetas amarillas. Es increíble: estoy preocupado porque es otra, otra, otra. Pero más que ahora tenemos el salacuartazo, me parece increíble”, dijo.

Jafet Soto, técnico del Herediano resaltó la labor de Pablo Salazar, quien fue destituido de su cargo a inicios de semana. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Soto volvió a hablar del arbitraje amparado en la resolución que dio a conocer la Sala IV el martes anterior, cuando le dio la razón al periodista Adrián “El Cazador” Barboza, quien recurrió al tribunal, cuando multaron a José Giacone por hablar del arbitraje.

“Tenemos sangre”

¿Cuál fue la clave para la victoria del equipo florense?

“Tenemos sangre, somos los bicampeones, no podemos olvidar ese historial, esa actitud, motivación de por qué estamos acá, todos dependemos de todos. Esta es la esencia, la fuerza, lo que sentimos como heredianos, la mística de lo que tenemos que hacer y así lo hemos hecho.

El presidente del cuadro florense resaltó la labor de Pablo Salazar, pese a que fue destituido como técnico, después del papelón en el país del norte.

“El 75 por ciento del crédito se lo doy a Pablo Salazar por la victoria, es un trabajo acumulado y Pablo tiene mucho conocimiento; las cosas no le salieron en su momento, pero Pablo será un súper entrenador”, añadió.