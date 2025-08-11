Deportes

Alajuelense vs. Herediano: analista explica si Alberto Toril debía ser expulsado por codazo a Haxzel Quirós

El juego entre Alajuelense y Herediano va 1-0. Marcel Hernández hizo el gol para los florenses

Por Yenci Aguilar Arroyo y Henry Bejarano Matarrita
La Liga Deportiva Alajuelense recibirá a Club Sport Herediano, tercera jornada del Apertura 2025
Una falta en el juego entre Alajuelense y Herediano levantó la polémica este domingo. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La polémica se hizo presente este domingo en el juego entre Alajuelense y Herediano.

Al 60′, el español Alberto Toril se ganó la tarjeta amarilla por un codazo que le dio al florense Haxzel Quirós. En el Team pedían más que la cartulina preventiva, pero Benjamín Pineda ni siquiera recurrió al VAR para ver si ameritaba una sanción mayor.

De acuerdo con el analista arbitral de La Teja, Henry Bejarano, Toril se ganó bien la tarjeta amarilla y no había necesidad de expulsarlo, y a continuación explica por qué:

“Es golpear en el rostro, en forma temeraria, a un adversario. No le dio un codazo, sino que la falta la hizo con la parte debajo del codo, por lo tanto es una acción contundente, no es conducta violenta”, afirmó.

El juego va 1-0 a favor de los florenses, con gol de Marcel Hernández de penal.

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

Es un exárbitro nacional y FIFA que ha dejado una huella en el mundo del fútbol.

