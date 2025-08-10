Alajuelense vs. Herediano: ¿Estuvo bien sancionado el penal a favor del Team?

Herediano lleva la ventaja sobre Alajuelense, en el clásico provincial. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Un gol de Marcel Hernández, desde los once pasos, le da la victoria a Herediano ante Alajuelense al cierre del primer tiempo.

Este domingo en el clásico provincial, al minuto 39, el árbitro Benjamín Pineda pitó penal para el Team por una mano del español Alberto Toril.

El analista arbitral de La Teja, Henry Bejarano, afirmó que la falta fue bien sancionada.

“Hubo una mano antinatural, bien Benjamín sin ver el VAR. El penal está bien sancionado. Fue una mano exteendida, que ocupa un espacio, así de fácil, está bien sancionado el penal”, destacó el exárbitro.

Herediano derrota a Alajuelense por marcador 1-0.