Deportes

Alajuelense vs. Herediano: ¿Estuvo bien sancionado el penal a favor del Team?

Una falta dentro del área le da la victoria a Herediano, en el clásico provincial ante Alajuelense

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo y Henry Bejarano Matarrita
La Liga Deportiva Alajuelense recibirá a Club Sport Herediano, tercera jornada del Apertura 2025
Herediano lleva la ventaja sobre Alajuelense, en el clásico provincial. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Un gol de Marcel Hernández, desde los once pasos, le da la victoria a Herediano ante Alajuelense al cierre del primer tiempo.

Este domingo en el clásico provincial, al minuto 39, el árbitro Benjamín Pineda pitó penal para el Team por una mano del español Alberto Toril.

LEA MÁS: El hermoso gesto de Alajuelense con la esposa de Bryan Ruiz

El analista arbitral de La Teja, Henry Bejarano, afirmó que la falta fue bien sancionada.

“Hubo una mano antinatural, bien Benjamín sin ver el VAR. El penal está bien sancionado. Fue una mano exteendida, que ocupa un espacio, así de fácil, está bien sancionado el penal”, destacó el exárbitro.

Herediano derrota a Alajuelense por marcador 1-0.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
HeredianoAlajuelenseTorneo de Apertura 2025Marcel Hernández
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

Henry Bejarano Matarrita

Henry Bejarano Matarrita

Es un exárbitro nacional y FIFA que ha dejado una huella en el mundo del fútbol.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.