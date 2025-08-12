Jafet Soto demandará a los dos comisarios del partido ante Alajuelense

Jafet Soto, presidente de Fuerza Herediana, y quien fungió como técnico del Herediano el domingo anterior ante Alajuelense, dijo que demandará a los comisarios del partido.

Jafet Soto hizo el gesto del 31 y por eso fue reportado. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)

Esas personas son Erick Mora y Alexander Vargas, quienes elaboraron el informe del encuentro y escribieron que Soto había realizado gestos para incitar al público, luego del triunfo de su equipo 1 a 0.

Vargas fue el comisario de la Unafut y Mora el de Seguridad.

El Team contestó a la acusación este martes y hoy, miércoles, Jafet estuvo en Teletica Radio y allí reveló que demandará a los dos comisarios, aunque expresó que, probablemente, fue Mora quien escribió las cosas de él.

El informe está firmado por Vargas.

“Voy a demandar a los dos comisarios, ya es suficiente, lo que es bueno para uno es bueno para otro. Jonathan Moya le hizo un gesto a la afición para que se quedara callada y es directo a la afición, pero lo justifican”, explicó.

Marcel Hernández fue amonestado por su gestejo. (Jonathan Jiménez/Jonathan Jiménez)

“Si es algo personal, entonces será personal; los voy a llevar a los tribunales a los dos porque los dos hicieron el informe”, expresó el jerarca rojiamarillo.

Soto indicó que cuando el árbitro Benjamín Pineda se acercó a los entrenadores, luego del gol de Marcel, les explicó que se iba a realizar el protocolo de seguridad porque la afición manuda le había gritado al cubano, autor del gol de penal, “violador”.

“El otro entrenador dijo que no había escuchado nada”, expresó el jerarca florense.