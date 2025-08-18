Saprissa va tranquilo, Cartaginés reza y Heredia y Alajuelense no pueden ni parpadear

La Copa Centroamericana se pone sabrosa esta semana y los ticos están en todas: unos con chance claro y otros en modo corazoncito y rosario en mano.

Saprissa es el que la tiene más clara para avanzar, y en el mismo grupo, el Cartaginés debe sacar calculadora y rezar para seguir vivo.

Saprissa va con paso firme en la Centroamericana. (Saprissa/Saprissa)

Mientras que el bicampeón nacional, Herediano, y el bicampeón centroamericano, Alajuelense, no pueden parpadear en sus visitas a Panamá y El Salvador.

Grupo de “ticos”

El miércoles entran en acción los dos clubes ticos del grupo C, Saprissa y Cartaginés.

Los morados viajan a Panamá, donde enfrentarán al Independiente. Con seis puntos en dos partidos, el panorama es muy favorable. Un empate es buen negocio y, actualmente, es el único club tico que lo puede decir.

Cartaginés recibe al Verdes de Belice, y el único camino que le queda no solo es ganar, sino golear, para empezar a descontar en el gol diferencia con respecto a Saprissa, Motagua e Independiente, pues podría empatar en puntos con alguno de ellos.

Cartaginés debe golear y rezar. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

Si Saprissa gana, clasifica, si empata casi queda adentro, pero si pierde se compromete. Cartaginés (suponiendo que va a ganar) llegará con cuatro puntos al cierre, a jugarse la vida y esperar resultados.

En esa la última fecha, el Monstruo recibe a Motagua, que tiene seis puntos, y Cartaginés a Independiente. Saprissa tiene en la mano el pase mientras los brumosos lo ven en la cola de un venado, pero nada es imposible.

La misión del Team

Herediano juega el jueves, a las 6 de la tarde, como visitante ante el Sporting San Miguelito. El Team es cuarto con tres puntos, luego de dos partidos, y los panameños terceros, con cuatro unidades.

El Team jugará sabiendo el resultado de Real España y Diriangén, en una fecha en la que descansa el líder, Municipal de Guatemala, que tiene cinco puntos.

Herediano ha mejorado, pero no puede pestañear. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)

Los hombres de Medford necesitan el triunfo para llegar con ventaja de puntos ante el cuadro chapín en la última jornada y depender de sí mismos. El empate no lo elimina, ni siquiera la derrota, pero quedará comprometido y dependiendo de otros resultados.

León ni pestañear puede

Finalmente, la Liga visitará al Alianza de El Salvador, el jueves a las 8 de la noche. Los rojinegros también son cuartos, con tres puntos, y su rival tiene cuatro puntos.

Alajuelense debe ir a ganar a El Salvador. (Jonathan Jiménez/Jonathan Jiménez)

Si la Liga le gana al Alianza, llegará al segundo lugar y recibirá a Antigua en el cierre, dependiendo de sí mismo para clasificar. Si pierde, dependiendo de los resultados, puede quedar eliminado esta misma semana. Un empate lo compromete.

En resumen, Saprissa tiene todo a favor, Herediano y la Liga dependen de sí mismos, y el Cartaginés necesita un milagro. La semana promete emociones fuertes para el fútbol tico en Centroamérica.