Mariano Torres no viajó con Saprissa para el partido en Panamá, esta es la razón

Mariano Torres no estará en el complicado partido ante Panamá

Por Franklin Arroyo

El Deportivo Saprissa no incluyó en su lista de convocados para el juego ante el Independiente de Panamá a Mariano Torres, uno de los capitanes y de los jugadores más relevantes del plantel.

23/11/2023 Estadio Rafael Bolaños, Alajuela. El Municipal Grecia recibió al Deportivo Saprissa, en partido de la jornada 21 del Torneo de Apertura, Liga Promérica 2023.
Mariano Torres se resintió en Liberia. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

Los morados viajarán con 23 futbolistas a suelo canalero.

Torres fue titular en el juego ante Liberia, que el Monstruo empató a dos goles en el Edgardo Baltodano. Mariano jugó 45 minutos, abandonó el terreno de juego cuando los morados perdían 2 a 0.

La Teja consultó por qué Mariano no estaba en la convocatoria. “Ayer (domigo) abandonó el partido (ante Liberia) por una molestia en uno de sus tobillos”, nos respondió el departamento de prensa.

Los jugadores que viajan son: los porteros Esteban Alvarado, Abraham Madriz e Isaac Alfaro. Los defensas Gerald y Samir Taylor, Kenay Myrie, Joseph Mora, Jorkaeff Azofeifa, Kendall Waston y Pablo Arboine.

Los volantes son Fidel Escobar, Jefferson Brenes, Sebastián Acuña, Albert Barahona, Akheem Wilson, Gerson Torres, Dax Palmer y Marvin Loría.

Finalmente, el Monstruo llevará a los atacantes Ariel Rodríguez, Mauricio Villalobos, Marcos Escoe, Orlando Sinclair y Gustavo Herrera.

Saprissa lleva seis puntos en dos partidos en la Copa Centroamericana y está bien encaminado para alcanzar la clasificación, no obstante, una derrota le complicaría el panorama.

