Marcel Hernández por fin recibió luz verde del Herediano en un tema muy importante

El Club Sport Herediano tomó cartas con respecto a la renovación con Marcel Hernández, por lo que este lunes empezaron las conversaciones.

Herediano está negociando con el cubano Marcel Hernández. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Los florenses ya negocian con Marcel Hernández la renovación de su contrato, luego de que el artillero cubano dijera que lo único que falta es que le hicieran una oferta.

Hernández puede negociar con cualquier equipo, pues su contrato vence en diciembre y la FIFA permite los acercamientos con otros clubes cuando faltan seis meses para que finalice el vínculo.

En una entrevista con FUTV, Hernández manifestó que no veía por qué razón, el Team florense no tendría la primera opción, cuando se siente a gusto, pese a la falta de una oferta.

Una fuente de absoluta confianza, nos confirmó que el presidente de Fuerza Herediana, Jafet Soto y el gerente deportivo Gustavo Pérez lideran la negociación con el representante del jugador.

Marcel Hernández marca diferencia en el Herediano. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)

Marcel lleva tres goles en cuatro partidos en el presente torneo, ha sido titular en todos ellos y acumula 348 minutos (solo salió de cambio contra Alajuelense al 78).

En la Copa Centroamericana lleva dos goles en dos partidos, con 175 minutos de acción (de 180), números que reflejan la incidencia y la importancia del cubano en el Team.