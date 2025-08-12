Hernán Medford calificó de una forma muy curiosa su relación con Jafet Soto

Hernán Medford, técnico del Herediano, lució radiante en un video que envió el club este martes, en el que se recogen sus declaraciones.

Hernán Medford llega con toda la ilusión de darle el tricampeonato al Herediano. (CSH/CSH)

El Pelícano debutará con el Team, este fin de semana, en casa ante Pérez Zeledón,y tiene la firme convicción de sacar el tricampeonato. Dice tener equipo para lograrlo.

Pero tuvo su parte más jocosa cuando le recordaron su amistad con Jafet, y que el mandamás del Team dijo que lo respeta porque es mayor.

“Él es un chamaco, es cierto, lo que pasa es que yo me conservo más, lo siento mucho, es la realidad”, dijo muerto de risa.

Hablando de la parte seria, expresó que ha tenido varios momentos con Jafet, buenos y malos, pero que tienen una excelente relación.

Jafet Soto tiene gran relación con Hernán Medford. (Albert Marín./Albert Marín.)

“Fuimos jugadores y jugamos en contra un tiempo, después compañeros a nivel de selección, más adelante fui entrenador siendo él gerente deportivo, también fui asistente de él en un campeonato. Que no se malinterprete, pero somos como un matrimonio; a veces, nos separamos y, a veces, estamos juntos”, contó Medford.

Esa relación de años ha generado mucha confianza y el Pelícano no escatima en agradecimientos, cada vez que Jafet le abre las puertas del Team.

“A esta institución le he dejado cosas buenas, campeonatos y Jafet es parte del staff, del equipo. Cuando he estado acá siempre le he permitido dar su opinión, él sabe que yo tengo la última palabra”, indicó.

Veremos si este nuevo episodio del “matrimonio futbolístico”, termina con un tricampeonato, el sueño de todos los heredianos.