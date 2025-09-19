Así resuelve Andrés Carevic la alineación del Cartaginés ante tanta lesión, ¿usará a los nuevos refuerzos?

Andrés Carevic resolvió la formación titular con la que este jueves buscará el liderato ante Pérez Zeledón.
Los brumosos han mostrado solidez defensiva, pero el técnico se ha visto forzado a hacer cambios por lesiones.
Pérez Zeledón también puede asumir el liderato si gana.
Cartaginés forma con: Kevin Briceño en la portería; en defensa, Marcelo Pereira, Diego Mesén, Everardo Rubio, José Mora y Suhander Zúñiga.
Los volantes son: Luis Flores, Claudio Montero, Jesús Batiz y adelante Johan Venegas y Marcos Ureña.
No aparecen en banca los nuevos refuerzos, José Rodríguez Chiroldes y Giancarlo Castro.
Los Guerreros del Sur salen con el portero Bryan Segura. En defensa, Jefferson Rivera, William Fernández, Eduardo Pastrana, y Luis José Hernández.
Los volantes son José Mora, Joaquín Aguirre, Silvio Rodríguez y Manuel Morán; y atacará con Jorman Aguilar y Kendall Porras.