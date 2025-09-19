Deportes

Así resuelve Andrés Carevic la alineación del Cartaginés ante tanta lesión, ¿usará a los nuevos refuerzos?

Andrés Carevic y el Cartaginés con la opción de asumir liderato, igual que Pérez Zeledón

Por Franklin Arroyo

Andrés Carevic resolvió la formación titular con la que este jueves buscará el liderato ante Pérez Zeledón.

Cartago vs Heredia
Andrés Carevic va por el liderato ante Pérez Zeledón. (Mayela López/Mayela López)

Los brumosos han mostrado solidez defensiva, pero el técnico se ha visto forzado a hacer cambios por lesiones.

LEA MÁS: Cartaginés tiene en sus manos salvar el honor tico ante Panamá

Pérez Zeledón también puede asumir el liderato si gana.

Cartaginés forma con: Kevin Briceño en la portería; en defensa, Marcelo Pereira, Diego Mesén, Everardo Rubio, José Mora y Suhander Zúñiga.

Pérez Zeledón vs Puntarenas FC. Prensa PZ.
Pérez Zeledón anda en un buen momento. (MPZ/MPZ)

Los volantes son: Luis Flores, Claudio Montero, Jesús Batiz y adelante Johan Venegas y Marcos Ureña.

No aparecen en banca los nuevos refuerzos, José Rodríguez Chiroldes y Giancarlo Castro.

Los Guerreros del Sur salen con el portero Bryan Segura. En defensa, Jefferson Rivera, William Fernández, Eduardo Pastrana, y Luis José Hernández.

LEA MÁS: Cartaginés da explicaciones sobre el cierre de su estadio por parte del Ministerio de Hacienda

Los volantes son José Mora, Joaquín Aguirre, Silvio Rodríguez y Manuel Morán; y atacará con Jorman Aguilar y Kendall Porras.

Franklin Arroyo

Franklin Arroyo

Periodista egresado de la Universidad Federada. Integra el equipo de Nuestro Tema de La Teja. Trabajó en el Periódico Al Día, corresponsal del diaro Marca para Centroamérica y editor de la revista TYT del Grupo Eka.

