Cartaginés tiene en sus manos salvar el honor tico ante Panamá

Cartaginés es el único equipo costarricense que puede evitar que los clubes ticos se vayan en blanco ante los equipos panameños en la Copa Centroamericana, al menos en fase de grupos.

Cartaginés tiene el honor tico en sus manos. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

La escuadra brumosa recibe este martes, a las 8 de la noche, al Independiente en el Fello Meza, con la consigna de ganar para clasificar y, de paso, eliminar a los canaleros y así vengar las duras derrotas que los vecinos le han propinado a nuestros equipos. El juego será transmitido por ESPN.

LEA MÁS: Saprissa y Alajuelense: solo unos pocos podrán verlos en fecha final de Copa Centroamericana

Solo hagamos el recordatorio, Plaza Amador derrotó a Alajuelense 2 a 1, en el Morera Soto, en la primera fecha del torneo, y le quitó un invicto de 20 partidos al vigente bicampeón de la Copa.

La semana pasada, Saprissa perdió ante el Independiente, en Panamá, 1 a 0, y el Herediano mordió el polvo ante el Sporting San Miguelito 2 a 0, también en tierras canaleras.

En tres juegos, tres derrotas, pero los blanquiazules pueden al menos hacer menos dolorosa la superioridad, siempre y cuando ganen, pero si pierden, la humillación sería redonda, de cuatro, cero.

“Estamos conscientes de que este martes va a ser un partido difícil, complicado; el Independiente es un buen equipo, que lleva jugando ya varios años este torneo, con buenos jugadores”, dijo el entrenador brumoso Andrés Carevic.

El guardameta del Cartaginés, Kevin Briceño, afirma que los de más experiencia se han enfocado en transmitir la importancia del encuentro a los demás compañeros para asumirlo con la mayor responsabilidad.

Recordemos que al Cartaginés le cuestan los partidos decisivos. Está de más señalar que en los dos últimos torneos se quedaron fuera de la clasificación a segunda ronda por no ganarle a Sporting en la última jornada, y en este torneo, empataron sin goles ante Guadalupe, desaprovechando la oportunidad de asumir el primer lugar.

“Nos preparamos de la mejor manera para que la parte mental vaya a favor y no en contra”, explicó.

LEA MÁS: Este es el juego de números que Saprissa y Cartaginés necesitan en Copa Centroamericana

La mesa está servida para que Cartaginés cargue con el peso de salvar el honor tico frente al fútbol panameño.