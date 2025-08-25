Saprissa y Alajuelense: solo unos pocos podrán verlos en fecha final de Copa Centroamericana

Esta semana se jugará la jornada final de la fase de grupos de la Copa Centroamericana y los cuatro equipos costarricenses se juegan la vida.

Saprissa se prepara para una final ante Motagua. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

Cartaginés y Saprissa son del mismo grupo, y los encuentros son este martes, a la misma hora; por lo tanto, forzosamente, solo uno podrá verse por ESPN y el otro por Disney+.

Mientras que Alajuelense jugará el miércoles y Herediano el jueves.

Los partidos de la Saprissa y la Liga solo podrán verse por la aplicación de pago Disney+, mientras que Cartaginés y Herediano serán transmitidos por Disney+, pero también por ESPN.

Alajuelense ganó en su visita al Alianza de El Salvador. (LDA/LDA)

Este es el detalle de los partidos con equipos costarricenses.

Saprissa vs. Motagua, martes a las 8 p.m., por Disney+.

Cartaginés vs. Independiente, martes a las 8 p.m., por Disney+ y ESPN.

Cartaginés le debe ganar al Independiente de Panamá para clasificar. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

Alajuelense vs. Antigua, miércoles a las 6 p.m. por Disney+.

Herediano vs. Municipal, jueves a las 8 p.m. por Disney+ y ESPN.