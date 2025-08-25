Deportes

Saprissa y Alajuelense: solo unos pocos podrán verlos en fecha final de Copa Centroamericana

Los cuatro equipos ticos se juegan el pase a la siguente ronda

EscucharEscuchar
Por Franklin Arroyo

Esta semana se jugará la jornada final de la fase de grupos de la Copa Centroamericana y los cuatro equipos costarricenses se juegan la vida.

Saprissa, entrenamiento
Saprissa se prepara para una final ante Motagua. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

Cartaginés y Saprissa son del mismo grupo, y los encuentros son este martes, a la misma hora; por lo tanto, forzosamente, solo uno podrá verse por ESPN y el otro por Disney+.

LEA MÁS: Jugador de Saprissa hace un muy preciado regalo al fútbol de Nicaragua

Mientras que Alajuelense jugará el miércoles y Herediano el jueves.

Los partidos de la Saprissa y la Liga solo podrán verse por la aplicación de pago Disney+, mientras que Cartaginés y Herediano serán transmitidos por Disney+, pero también por ESPN.

Fernando Piñar le quitó los ceros al marcador en el partido entre Alianza y Liga Deportiva Alajuelense.
Alajuelense ganó en su visita al Alianza de El Salvador. (LDA/LDA)

Este es el detalle de los partidos con equipos costarricenses.

Saprissa vs. Motagua, martes a las 8 p.m., por Disney+.

LEA MÁS: Herediano tiene a su amuleto en Utah para el partido contra el Real Salt Lake

Cartaginés vs. Independiente, martes a las 8 p.m., por Disney+ y ESPN.

Cartaginés vs. Verdes
Cartaginés le debe ganar al Independiente de Panamá para clasificar. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

Alajuelense vs. Antigua, miércoles a las 6 p.m. por Disney+.

LEA MÁS: Cartaginés da explicaciones sobre el cierre de su estadio por parte del Ministerio de Hacienda

Herediano vs. Municipal, jueves a las 8 p.m. por Disney+ y ESPN.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
copa centroamericanaespndisneysaprissaalajuelensecartaginésherediano
Franklin Arroyo

Franklin Arroyo

Periodista egresado de la Universidad Federada. Integra el equipo de Nuestro Tema de La Teja. Trabajó en el Periódico Al Día, corresponsal del diaro Marca para Centroamérica y editor de la revista TYT del Grupo Eka.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.