Saprissa y Alajuelense: solo unos pocos podrán verlos en fecha final de Copa Centroamericana

Esta semana se jugará la jornada final de la fase de grupos de la Copa Centroamericana y los cuatro equipos costarricenses se juegan la vida.
Cartaginés y Saprissa son del mismo grupo, y los encuentros son este martes, a la misma hora; por lo tanto, forzosamente, solo uno podrá verse por ESPN y el otro por Disney+.
Mientras que Alajuelense jugará el miércoles y Herediano el jueves.
Los partidos de la Saprissa y la Liga solo podrán verse por la aplicación de pago Disney+, mientras que Cartaginés y Herediano serán transmitidos por Disney+, pero también por ESPN.
Este es el detalle de los partidos con equipos costarricenses.
Saprissa vs. Motagua, martes a las 8 p.m., por Disney+.
Cartaginés vs. Independiente, martes a las 8 p.m., por Disney+ y ESPN.
Alajuelense vs. Antigua, miércoles a las 6 p.m. por Disney+.
Herediano vs. Municipal, jueves a las 8 p.m. por Disney+ y ESPN.