Deportes

A Cartaginés le cayeron las siete plagas, reporta otro titular lesionado

Cartaginés enfrenta el compromiso ante Herediano con seis bajas

Por Franklin Arroyo

El Club Sport Cartaginés sigue de malas en este torneo en cuanto a jugadores lesionados.

Cartago vs Heredia
10/09/2025. Estadio José Rafael "Fello" Meza, Cartago. Hora: 08:00 p.m. Partido de la Jornada 7 del Torneo de Apertura 2025, disputado entre el Club Sport Cartaginés y el Club Sport Herediano en el Estadio José Rafael "Fello" Meza de Cartago. Fotos: Mayela López (MAYELA LOPEZ/Mayela López)

Este miércoles reportó lesionado a Carlos Barahona, uno de los jugadores más constantes, antes de disputar el partido contra Herediano, a las 8 de la noche en el Fello Meza.

Barahona se une a la lista que completan los volantes Cristopher Núñez y Douglas López. Además, son baja también los defensas José Luis Quirós y Everardo Rubio, todos jugadores de alto perfil que suelen ser titulares en el equipo de Andrés Carevic.

Barahona presenta un esguince grado dos en su rodilla derecha.

Cartaginés sale con Kevin Briceño en la portería. En la defensa, Marcelo Pereira, Diego Mesén y Randall Cordero y los laterales, Diego González y José Mora. En el medio campo Luis Flores, Claudio Montero y Johan Venegas y atacando con Mauro Quiroga y Marco Ureña.

cartaginésandrés careviccarlos barahonalesionados en cartaginés
Franklin Arroyo

Franklin Arroyo

Periodista egresado de la Universidad Federada. Integra el equipo de Nuestro Tema de La Teja. Trabajó en el Periódico Al Día, corresponsal del diaro Marca para Centroamérica y editor de la revista TYT del Grupo Eka.

