Deportes

Hernán Medford volvió a dejar sentada a la gran figura del Herediano

Hernán Medford está variando la fórmula en el Herediano

EscucharEscuchar
Por Franklin Arroyo

Hernán Medford volvió a dejar en el banquillo al capitán del Herediano, Elías Aguilar, para el juego de esta noche ante el Cartaginés.

Jornada 4 de Liga Promerica partido Club Sport Herediano vs. Municipal Pérez Zeledón Pérez Zeledón, debut de Hernán Medford
Hernán Medford volvió a sentar a Elías Aguilar. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)

Es el segundo partido que el diez del Team queda relegado a la banca, luego del triunfo ante Liberia, 1 a 0.

LEA MÁS: Hernán Medford calificó de una forma muy curiosa su relación con Jafet Soto

El Team tiene una complicada visita al estadio Fello Meza de Cartago, donde enfrentará al cuadro local, Cartaginés, a partir de las 8 de la noche. El juego será transmitido por FUTV.

Elías Aguilar vuelve a ser suplente. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

LEA MÁS: Este es Raúl Ovares, el nuevo asistente del Herediano que Hernán Medford lleva a todo lado

Alineación: Danny Carvajal, Keymar McLean, Sergio Rodríguez, Haxzel Quirós, Darryl Araya, Allan Cruz, Randy Vega, Ronaldo Araya y Aarón Murillo en la media y adelante Marcel Hernández y Joshua Navarro.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
hernán medfordheredianocartaginéselías aguilar
Franklin Arroyo

Franklin Arroyo

Periodista egresado de la Universidad Federada. Integra el equipo de Nuestro Tema de La Teja. Trabajó en el Periódico Al Día, corresponsal del diaro Marca para Centroamérica y editor de la revista TYT del Grupo Eka.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.