Hernán Medford volvió a dejar sentada a la gran figura del Herediano

Hernán Medford volvió a dejar en el banquillo al capitán del Herediano, Elías Aguilar, para el juego de esta noche ante el Cartaginés.

Es el segundo partido que el diez del Team queda relegado a la banca, luego del triunfo ante Liberia, 1 a 0.

El Team tiene una complicada visita al estadio Fello Meza de Cartago, donde enfrentará al cuadro local, Cartaginés, a partir de las 8 de la noche. El juego será transmitido por FUTV.

Alineación: Danny Carvajal, Keymar McLean, Sergio Rodríguez, Haxzel Quirós, Darryl Araya, Allan Cruz, Randy Vega, Ronaldo Araya y Aarón Murillo en la media y adelante Marcel Hernández y Joshua Navarro.