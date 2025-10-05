Andy Rojas vendrá a la Selección de Costa Rica sacando pecho por un doblete, vea acá los goles

Andy Rojas está marcando diferencia con el segundo equipo del New York Red Bull. Fotografías: Nueva York Red Bull (La Nación/Fotografías: Nueva York Red Bull)

Andy Rojas, delantero costarricense del New York Red Bull de la MLS, llegará caliente para integrar la Selección de Costa Rica tras anotar un doblete este domingo ante Toronto FC.

El atacante juega, principalmente, con el segundo equipo de la escuadra neoyorquina, con el que gana experiencia para ascender a la plantilla estelar más adelante.

Tuti llegará de esta manera de la mejor manera a la Sele, luego que los otros delanteros convocados no anotaron este fin de semana, ya sea por falta de acción o porque no pudieron.

Los dos tantos fueron golazos en los que demostró su buena pegada. En el primero recibió un pase a las espaldas desde media cancha, se llevó la bola y entrando al área, justo en la línea, soltó un derechazo que lo clavó casi al ángulo, imposible para el arquero.

El segundo fue aún más espectacular, tomó el balón por la banda izquierda, se quitó a un rival y soltó otro bombazo de derecha; el esférico se abrió y se metió de nuevo al ángulo del meta, que, por más vuelo, jamás le pudo llegar.

