Manfred Ugalde sufrió derrota con el Spartak de Moscú a pocos días de enfrentar a Honduras. (Federación Costarricense de Fútbol/Federación Costarricense de Fútbol)

El delantero Manfred Ugalde llegará a la Selección Nacional con un golpe emocional tras la derrota de este domingo del Spartak de Moscú frente al CSKA en uno de los partidos más importantes de la liga rusa.

El costarricense se mostró activo durante los 90 minutos del encuentro, generando oportunidades y buscando contribuir al ataque, pero a pesar de sus esfuerzos, el equipo no logró revertir el marcador y terminó cayendo 3-2.

Con este resultado, el Spartak se ubica en la sexta posición de la tabla con 18 puntos, manteniendo cierta presión de cara a las siguientes jornadas.

Durante el partido, Ugalde recibió una tarjeta amarilla al minuto 95′, en un cierre intenso y disputado.

El delantero fue convocado por Miguel “el Piojo” Herrera para sumar a la ofensiva de la Tricolor, que se enfrentará a Honduras el próximo jueves 9 de octubre en un duelo clave para la clasificación al Mundial 2026.

Manfred Ugalde buscará aportar su talento para que Costa Rica obtenga un buen resultado, mostrando la calidad que lo ha llevado a destacarse en el fútbol internacional.