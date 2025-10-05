Omar Bravo, exjugador de Chivas y de la Selección, fue detenido por grave acusación en su contra

Omar Bravo, exjugador y exfigura de Chivas, fue detenido por grave acusación en su contra. (Infobae/Captura)

El exjugador y figura del fútbol mexicano, Omar Bravo, está en el ojo público luego de que se anunciara su detención por la Fiscalía en México.

Según informó la prensa internacional, el exdelantero fue detenido el pasado sábado 4 de octubre por cargos de abuso sexual a una persona menor de edad.

Por medio de un comunicado, la fiscalía reveló que se cuenta con evidencia en contra de Bravo, quien habría abusado de la adolescente en varias ocasiones en los últimos meses.

Además, el organismo estatal detalló que existen indicios de conductas similares ocurridas anteriormente.

“La fiscalía confirmó, asimismo, que Bravo será puesto en las siguientes horas a disposición del juzgado que emitió la orden de aprehensión, y que el proceso sigue abierto para profundizar en el esclarecimiento de los hechos y recabar testimonios y pruebas adicionales”, comunicó Infobae.

Omar Bravo debutó con Chivas, club en el que estuvo desde 2001 hasta 2015, y se consagró como uno de los ídolos del equipo, incluso alcanzando el título de máximo goleador histórico con 132 goles, un récord que hasta ahora ningún jugador ha superado.

La carrera del sinaloense también incluyó un paso por el fútbol europeo. En 2008 se incorporó al Deportivo de La Coruña, donde permaneció seis meses y sumó tres goles.

Además, Omar Bravo defendió los colores del Tri en el Mundial de Alemania 2006, donde anotó dos goles en el primer encuentro ante Irán.

La detención del exjugador ha generado conmoción en el mundo del fútbol mexicano e internacional.

Hasta el momento, el caso sigue bajo investigación y se espera que la Fiscalía reúna más testimonios y pruebas para continuar con el proceso legal.