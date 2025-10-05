Deportes

Chepe Bomba vaticina la caída del imperio de Costa Rica en Honduras y no le fue ni regular

El periodista José Miguel Domínguez criticó el rendimiento de la Selección Nacional y recibió decenas de críticas

Por Yenci Aguilar Arroyo
José Miguel Domínguez Chepe Bomba Periodista de Panamá 28 de junio del 2025 Tomado de redes sociales
El periodista panameñoe Chepe Bomba habló de la caída del imperio tico en la eliminatoria hacia la Copa del Mundo del 2026. Foto tomada de X. (La Nación/Tomado de redes sociales)

El periodista panameño José Miguel Domínguez, más conocido como Chepe Bomba, volvió a encender la polémica en torno al fútbol de Costa Rica.

Este sábado, el comunicador aseguró en sus redes sociales que la Selección Nacional está a punto de perder su poderío, el próximo jueves, cuando enfrente a Honduras, en el estadio Francisco Morazán, en San Pedro Sula.

“La última gran Costa Rica que recuerdo. Lástima que el imperio tico en Centroamérica está a punto de caer en el Morazán. Lo que es perder el sur y el norte en el fútbol. ¿Y la historia? En la biblioteca", mencionó el comunicador.

El periodista panameño hizo alusión a la Selección Nacional que jugó el proceso y acudió al Mundial de Rusia 2018, y los comentarios no se hicieron esperar.

“Nuestro imperio tal vez ya terminó, pero el de ustedes nunca empezó. Punto y pelota”.

“Costa Rica es más que Honduras y Honduras es más que Panamá. Por algo Costa Rica vs. Honduras es el clásico centroamericano por excelencia. Panamá que busque su clásico con el Salvador o Guatemala, tal vez Belice, no sé”.

“Tiene que hablar de Costa Rica para que le pongan atención porque su Selección apenas tiene 1 Mundial, igual que Cuba y Angola”.

Costa Rica vs. Haití
Costa Rica visitará Honduras este jueves, a las 8 p.m. en el estadio Francisco Morazán. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Panamá no tiene historia y menos biblioteca donde guardarla”.

El encuentro entre Honduras y Costa Rica será este jueves 9 de octubre, a las 8 p.m. en San Pedro Sula.

