Chepe Bomba vaticina la caída del imperio de Costa Rica en Honduras y no le fue ni regular

El periodista panameño José Miguel Domínguez, más conocido como Chepe Bomba, volvió a encender la polémica en torno al fútbol de Costa Rica.
Este sábado, el comunicador aseguró en sus redes sociales que la Selección Nacional está a punto de perder su poderío, el próximo jueves, cuando enfrente a Honduras, en el estadio Francisco Morazán, en San Pedro Sula.
“La última gran Costa Rica que recuerdo. Lástima que el imperio tico en Centroamérica está a punto de caer en el Morazán. Lo que es perder el sur y el norte en el fútbol. ¿Y la historia? En la biblioteca", mencionó el comunicador.
El periodista panameño hizo alusión a la Selección Nacional que jugó el proceso y acudió al Mundial de Rusia 2018, y los comentarios no se hicieron esperar.
“Nuestro imperio tal vez ya terminó, pero el de ustedes nunca empezó. Punto y pelota”.
“Costa Rica es más que Honduras y Honduras es más que Panamá. Por algo Costa Rica vs. Honduras es el clásico centroamericano por excelencia. Panamá que busque su clásico con el Salvador o Guatemala, tal vez Belice, no sé”.
“Tiene que hablar de Costa Rica para que le pongan atención porque su Selección apenas tiene 1 Mundial, igual que Cuba y Angola”.
“Panamá no tiene historia y menos biblioteca donde guardarla”.
El encuentro entre Honduras y Costa Rica será este jueves 9 de octubre, a las 8 p.m. en San Pedro Sula.