Chepe Bomba explota tras nuevo fracaso del fútbol panameño con un tico de por medio

El Plaza Amador era el favorito para llevarse el torneo pero su eliminación cambió todo

Por Eduardo Rodríguez
Saprissa premió a periodista Chepe Bomba
El ex técnico de Saprissa, Jeaustin Campos, fue uno de los responsables de provocar una amargura a Chepe BOmba y Panamá (Captura/Captura)

El Plaza Amador venía con una racha perfecta en Copa Centroamericana, en la que incluso fueron al Morera Soto y le ganaron al actual bicampeón, Alajuelense 1-2, quitándole el invicto de dos torneos y con ello adueñándose del liderato del grupo y general.

Para esta fase de cuartos de final, a los de Panamá les tocaría el rival con menor puntaje de los segundos lugares, y dicho equipo era el Real España del técnico nacional, Jeaustin Campos, que vio cómo en la ida de estas eliminatorias, el club panameño salió victorioso de San Pedro Sula con un 0-1, lo que provocó el júbilo de periodistas como el polémico “Chepe Bomba”, quien no dudó en expresar su contentera en redes, la semana anterior, lanzando mensajes directos al fútbol catracho.

“El mejor equipo de Panamá lo volvió a ratificar, la superioridad del fútbol de Panama y Honduras, esta es la realidad del fútbol de Centroamérica, esto no es Costa Rica, no es Nicaragua, Haití, esto es Panamá y seguimos siendo Papamá, ahí está Plaza Amador, demostrando que es el mejor equipo de la Liga de Panamá y a día de hoy el mejor equipo de Centroamérica, el Plaza Amador va a ser campeón de la Copa Centroamericana, punto pelota, mentira no es. Plaza Amador tu papá”, expresó el polémico periodista luego de la ida en la que los canaleros habían sacado ventaja.

Las cosas, una semana después, cambiaron radicalmente cuando en el duelo de vuelta de cuartos de final, Jeaustin Campos y compañía lograran lo impensado.

Antes del medio tiempo, un penal para los hondureños empató la serie, no obstante para la segunda parte, el campeón del fútbol de Panamá consiguió adelantarse en el marcador global, sin embargo la sonrisa para los canaleros se apagaría en el 90, con el segundo del España, dándole el boleto a los del entrenador nacional con global de 2-2 pero gracias al gol de visitante avanzaron a la siguiente ronda y también firmando su boleto a la próxima Concacaf Champions Cup.

Jeaustin Campos llegó a mediados del 2024 al Real España, por lo que vive su segundo torneo en Honduras.
Jeaustin Campos estará con el Real ESpaña en semis de Copa Centroamericana (Facebook del Real España/Facebook)

A Chepe Bomba se le vio dolido tras la eliminación de los de Panamá, y en un video en sus redes sociales expresó el descontento por la pérdida.

“Jamás esperé un final así, tan paupérrimo en una eliminatoria sellada, pero Mario Méndez decidió meter al 84 a Harold Cummings, que ya no está para esto y la diferencia entre el Real España y Plaza Amador es abismal, solo un accidente fue esto. Plaza Amador es el mejor equipo de Centroamérica y lo sigue siendo pero tiene una noche mala, no la metes y adivina, pasa esto y quedas fuera” expresó Chepe Bomba en sus redes sociales.

