Joel Campbell alza la mano para ser el eje de Alajuelense y la Selección de Costa Rica

Joel Campbell celebra el primer gol de Alajuelense ante Motagua, que abrió la remontada de los manudos en un duro partido disputado en el Estadio Nacional "Chelato Uclés" por la Copa Centroamericana. (ORLANDO SIERRA/AFP)

La remontada de Alajuelense en Honduras, próximo rival de Costa Rica en la eliminatoria para el Mundial de 2026, tuvo un viejo conocido como protagonista en el triunfo rojinegro ante el Motagua.

Joel Campbell recibió la confianza de Óscar “el Machillo” Ramírez para ser el eje por donde pasara el fútbol ofensivo de la divisa manuda en Honduras, y el número 12 no decepcionó y cumplió con una de sus mejores actuaciones del último tiempo y desde que se puso la camisa rojinegra.

Control del balón, pases filtrados, provocar faltas, liderazgo, jerarquía y sobre todo un tremendo gol que revivió a la Liga cuando la situación estaba más cuesta arriba, hizo recordar a aquel Joel que era capaz de ponerse en sus espaldas a la Tricolor cuando más se necesitaba.

El gol de Campbell pudo quedar en anécdota sin el segundo tanto erizo que fue obra de Diego Campos, y gracias a ellos, se realza aún más lo del 12 para redondear su juego y levantar la mano como el creador de fútbol que tanto llevamos buscando en la Sele.

Joel Campbell convirtió el primer gol de Liga Deportiva Alajuelense ante Motagua. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

“Fue un partido complicado contra un rival bastante fuerte, que respetamos, pero gracias a Dios supimos aprovecharlo para ganar el partido”, apuntó Joel después partido en Honduras.

“Al final no importa quien metiera el gol, el objetivo era clasificar y estamos contentos, sabíamos que con dos goles se clasificaba, así que el primer gol de ellos no cambiaba nada el escenario de juego”, acotó el 12 en zona mixta.

De esas cosas de la vida y el fútbol, luego del escándalo de indisciplina del pasado fin de semana entre varios jugadores de Liga Deportiva Alajuelense, entre ellos Creishel Pérez, el cual venía siendo el estelar sobre Campbell, se le abrió el campo al habilidoso zurdo para que fuera el estelar ante Motagua.

Sin dicho acontencimiento, cabe la posibilidad que la alineación pudo haber sido otra y el exmundialista no hubiese derrochado el fútbol demostrado en la cancha de los azules este martes por la noche, algo que ha abierto el debate sobre el nuevo rol, no solo en Alajuela, sino que también de cara a las eliminatorias donde el próximo rival de la escuadra patria será precisamente la selección catracha, solo que en un escenario distinto, como lo es San Pedro Sula, el próximo jueves 9 de octubre.

A Joel Campbell se le consultó después del partido entre la Liga y el Ciclón del Motagua sobre una opción de volver a ser considerado con la escuadra patria.

“Yo hago mi trabajo, llevo bastante tiempo trabajando en silencio, tranquilo, los que me conocen en el día a día saben lo que hago y bueno, yo soy un jugador más, para mí siempre ha sido un orgullo representar a la Selección , si me toca obviamente lo daré todo y sino a apoyar a los que le toquen, la Seleción siempre está por encima de nombres, de personas, es lo máximo que tenemos como país y a los que le toque que den lo mejor para dejar al país en alto”, apuntó el 12 tras el triunfo rojinegro por cuartos de final de la Copa Centroamericana.

Luis Diego Arnáez considera que Campbell debe ser considerado

Para el exjugador de Alajuelense, Luis Diego Arnáez, Joel debe ir a la Tricolor y es un jugador que viene mostrando chispasos para también ser una solución en su actual club, pese a que él no lo ve como un 10.

“Yo no lo veo como un 10, sino como un extremo o mediapunta que se mete al medio campo a armar juego, el nunca tuvo esas características ni funciones, ahora no creo que pueda agarrar el hilo entrando en el centro.

“Podría funcionar como un falso 9, que es algo parecido a lo que hace Manfred Ugalde que baja un poco al medio campo, distribuyendo el juego en los costados. Joel puede jugar un poco retrasado, siempre como delantero y Ugalde más cerca del marco que en el último cuarto de cancha que es peligroso y un Joel sosteniendo la pelota, sacando faltas, distribuyendo el juego, es un argumento muy válido para llegar al arco rival”.

Joel fue mundialista en Qatar 2022. (KARIM JAAFAR/AFP)

Luis Diego asegura que le gustaría un tridente con Campbell, Ugalde y Martínez para La Sele.

“Con Joel un poco más retrasado es una posibilidad, dos jugadores rápidos en ataque y un tercero más retrasado, pero siempre cerca de ellos y Joel es especialista en sacar faltas, de espaldas a marco distribuye bien, en la media hace jugadas individuales, y eso sería un plus para que eso no lo tenga que hacer Ugalde y perder un hombre en ataque”, acotó Arnáez en una entrevista con La Teja.