Alajuelense acumula muchos millones con clasificar a semifinales de la Copa Centroamericana

El gol de Diego Campos significó una buena entrada económica para Alajuelense en la Copa Centroamericana. (Prensa LDA/Prensa LDA)

La clasificación de Alajuelense a las semifinales de la Copa Centroamericana no solo supone el pase a esa importante ronda y amarrar el boleto a la próxima edición de la Copa de Campeones de Concacaf, sino también seguir acumulando dólares.

El gol de Diego Campos, al minuto 91, significa una entrada de $80 mil más (más de 40 millones de colones) para los erizos, solo por pasar de fase, dinero que se suma al que ya ha recibido desde la fase de grupos.

Hasta este momento, los rojinegros ya llevan $320 mil acumulados (más de 160 millones de colones) desde el inicio de la fase de grupos, los cuales se dividen en $160 solo por participar en la Copa y luego $80 más por pasar a cada fase, como ya lo hizo en dos.

Si los manudos clasificaran a la final, se llevarían otros $80 mil y si alzaran el tricampeonato del área, les darían $200 mil de premio (más de 100 millones de colones) con lo que podrían acumular $600 mil (más de 300 millones de colones).

Alajuelense clasificó este martes a la Copa de Campeones de Concacaf. (X de Concacaf Champions Cup/X de Concacaf Champions Cup)

Los rojinegros por cada una de las ediciones anteriores que han ganado de la Centroamericana se han embolsado $640 mil, la diferencia en esta ocasión es que al no ganar su grupo en la primera ronda, perdieron el bono especial de $40 mil.

A toda esta plata, hay que sumarle la que le entraría por las taquillas en los partidos que le restan, ya sea en semifinales contra el ganador de Olimpia y Cartaginés y una posible final si llegara a pasar a esa ronda.

Además, el próximo año le entraría más dinero por disputar la Copa de Campeones de Concacaf, montos que deberán ser anunciados por la confederación.