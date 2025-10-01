Washington Ortega le respondió al portero de Motagua que los comparó con Saprissa

Washington Ortega sacó pecho tras la remontada de Alajuelense ante Motagua (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

“Estos no son Saprissa, nadie mete”, las palabras de Luis Ortiz, portero hondureño de Motagua, luego del triunfo de los azules en el Morera Soto la semana anterior, fueron algo que no pasó por alto el portero de Alajuelense, Washington Ortega, y tras la remontada agónica en Tegucigalpa, aprovechó para lanzarle un dardo.

“Quedó demostrado lo que es la Liga, esto es la Liga, no somos ningún otro equipo, nosotros somos la Liga, y hoy metimos que era lo que querían”, apuntó el arquero uruguayo Ortega, luego de la victoria de Alajuelense ante Motagua, en clara referencia a los dicho por Ortiz, portero hondureño.

Dichas palabras expresadas por Washington hacen que el liguista saque pecho tras una eliminatoria que parecía finiquitada luego del gol de Motagua sobre el 90 en el Morera Soto, que aprovechó el hondureño para dejarse decir esas cosas a un guarda de seguridad al acabar la ida de estos cuartos de final de Copa Centroamericana.

Alajuelense venció al Motagua de Honduras por la Copa Centroamericana. (Prensa LDA/Prensa LDA)

Hasta Óscar Ramírez hizo referencia a dichas palabras del portero de Motagua. “Algunos muchachos me comentaron lo que dijo, pero les dije que no habláramos de eso, el orgullo debe privar y no fue que ganamos por lo que él dijo, fue por el convencimiento, la convicción”, acotó El Macho tras el 1-2 para Alajuela.

Gracias al gol de Diego Campos al 90, para llevarse la serie en Tegucigalpa contra Motagua, Alajuelense se mantiene en la lucha por el tricampeonato de Centroamérica, en el que ahora se verá las caras en semifinales contra el ganador de la serie entre Cartaginés y Olimpia, que se definirá el jueves por la noche, y en la que los catrachos sacaron ventaja en la ida disputada en el Fello Meza con marcador de 1-2.