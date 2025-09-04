Washington Ortega reveló el detalle que lo convenció de quedarse con Alajuelense

Washington Ortega está feliz de la vida en Alajuelense y en Costa Rica, un país que se le parece mucho a Uruguay (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Washington Ortega se sinceró sobre los motivos que lo inclinaron a quedarse por tres años como arquero de Liga Deportiva Alajuelense, un club en el que ha encajado como anillo al dedo, tanto por su rendimiento como por su personalidad.

El arquero dio una entrevista a la oficina de prensa eriza en la que contó que la relación con la afición, el arraigo que desarrolló con los colores y la vida tranquila en el país fueron los detalles por los que se animó a mandarse con la renovación.

“La verdad muy contento, mi familia también, desde el día uno que llegamos nos ha tratado la gente muy bien, nos ha hecho estar como en casa, entonces creo que tenía que quedarme, lo hablamos mucho con la familia y la verdad es que estamos muy contentos de hacerlo”, comentó.

LEA MÁS: Alajuelense mueve a Marco Vásquez a uno de los puestos más importantes del club

A Washi le consultaron cómo hizo clic tan rápido con el club y señaló entre varias cosas el cariño de la afición.

“Quería sentirme identificado con el club, siempre en los clubes que he estado intento sentirme así y bueno, dar lo mejor y representarlo de la mejor manera y acá encontré todo eso, ese cariño mutuo que a veces uno no lo espera y se da y después siempre fui de, como les dije, el primer día que llegué iba a trabajar al máximo para darle lo mejor al club y defenderlo de la mejor manera.

“Gracias a Dios las cosas se van dando, pero estoy muy contento, muy contento de estar acá, de representarlos, ojalá la vida y el de arriba nos regalen muchas cosas hermosas”, destacó.

Washington Ortega reveló los motivos por los que se queda en Alajuelense

Ortega afirmó que su familia se siente muy cómoda a nivel del país por todo lo que se ha encontrado, al punto que están más cómodos que en Colombia, nación en la que el meta jugaba antes de venir a Costa Rica.

LEA MÁS: Elián Quesada, el fichaje bomba de Alajuelense que aún no ha podido demostrar de qué está hecho

“Es un país muy parecido al uruguayo, mi familia está muy contenta y bueno le gusta más quizás hasta que Bogotá, así que bueno,también la familia es importante sobre todo para esas decisiones”, añadió.