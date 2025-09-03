Alajuelense amarró a Washington Ortega por un periodo que le dará tranquilidad a muchos

Washington Ortega renovará por tres años con Alajuelense (Prensa Alajuelense/Prensa Alajuelense)

Alajuelense contará con Washington Ortega para rato, luego de que este martes por la noche confirmó la renovación de unas de sus grandes figuras en el Apertura 2025.

Los rojinegros confirmaron que el arquero uruguayo se quedará con ellos hasta el 2028 al firmar una renovación por tres años que dejó muy satisfecho a ambos partes.

El arquero de 30 años ha sido uno de los grandes aciertos en las contrataciones del 2025 en el León, por lo que se movieron a asegurar su continuidad por bastante tiempo.

Washi llegó al club en febrero del 2025 por recomendación de Alexandre Guimaraes, exentrenador manudo, y desde entonces lo hizo titular y no soltó más el marco.

Con los manudos ha alzado dos títulos, el del Torneo de Copa en marzo del 2025 ante Puntarenas FC y el de Recopa en julio ante el Herediano.