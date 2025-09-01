Deportes

Alajuelense está a las puertas de hacer uno de los mejores negocios de los últimos años

Alajuelense está a punto de dar una gran noticia a la afición

Por Franklin Arroyo

Alajuelense está a las puertas de cerrar uno de los mejores negocios con uno de sus líderes y mejores jugadores del equipo.

clásico nacional, correspondiente a la sexta jornada del Torneo Apertura 2025, Saprissa contra Alajuelense
Alajuelense amarraría a Washinton Ortega. (Jorge Navarro. /Jorge Navarro. )

Según información de Kevin Jiménez, la Liga y el guardameta Washington Ortega llegaron a un acuerdo de renovación, hasta el 2028.

El contrato aún no se firma, pero ya todo está en orden para que el guardameta uruguayo continúe siendo rojinegro.

Ortega es de los mejores jugadores del León, le ha dado estabilidad y seguridad a la portería, que se transmite a la zona defensiva y por ende a todo el equipo.

La Liga tiene dos goles en contra en cinco encuentros en el torneo nacional, mientras que en la Copa Centroamericana solo recibió tres en cinco partidos.

Los manudos han dejado cinco veces, de diez, el marco en cero en la actual temporada, contado torneo nacional y Copa Centroamericana: Guadalupe, Puntarenas, Alianza, Antigua y Saprissa. Cuatro de ellos consecutivos.

alajuelensewashington ortegaacuerdo de renovación
Franklin Arroyo

