Washington Ortega le dedicó la victoria de Alajuelense a un compañero que pasa por duro momento

El portero de Alajuelense Washigton Ortega le dedicó la victoria a su compañero Daniel Sanabria. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Washington Ortega, portero de Alajuelense, le envió un mensaje de ánimo a su compañero Daniel Sanabria, del departamento de comunicación, quien sufrió la pérdida de su padre recientemente.

El uruguayo conversó con los medios luego de la victoria contra Saprissa y destacó la actitud de sus compañeros en el clásico y aprovechó para dedicarle la victoria al famoso Ruso, como le dicen a Sanabria.

LEA MÁS: https://www.lateja.cr/deportes/machillo-ramirez-y-el-alivio-que-sintio-tras/ZBG72KQXCZDKHBEY6QJURQQL74/story/

“La victoria es importante porque nos da confianza, la afición se lo merece y también para Daniel, porque en estos días perdió a su papá”, dijo.

El periodista de Alajuelense Daniel Sanabria sufre el fallecimiento de su padre. Archivo.

Ortega afirmó que ganar, después de tanto tiempo de no sacar los puntos en Tibás (más de 4 años) ayuda a la motivación, de cara a lo que viene.

LEA MÁS: Anthony Hernández, jugador de Alajuelense rompió la maldición de los rojinegros

“Le agradezco al profe (Óscar Ramírez), es una persona humilde, que le gusta trabajar en lo individual, que está trabajando para conseguir lo que falta, que es el campeonato nacional”, expresó.