Washington Ortega le dedicó la victoria de Alajuelense a un compañero que pasa por duro momento

Washington Ortega, portero de Alajuelense, fue de los puntos altos del equipo en el clásico ante Saprissa

Por Yenci Aguilar Arroyo
clásico nacional, correspondiente a la sexta jornada del Torneo Apertura 2025, Saprissa contra Alajuelense
El portero de Alajuelense Washigton Ortega le dedicó la victoria a su compañero Daniel Sanabria. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Washington Ortega, portero de Alajuelense, le envió un mensaje de ánimo a su compañero Daniel Sanabria, del departamento de comunicación, quien sufrió la pérdida de su padre recientemente.

El uruguayo conversó con los medios luego de la victoria contra Saprissa y destacó la actitud de sus compañeros en el clásico y aprovechó para dedicarle la victoria al famoso Ruso, como le dicen a Sanabria.

“La victoria es importante porque nos da confianza, la afición se lo merece y también para Daniel, porque en estos días perdió a su papá”, dijo.

El periodista de Alajuelense Daniel Sanabria sufre el fallecimiento de su padre. Archivo.

Ortega afirmó que ganar, después de tanto tiempo de no sacar los puntos en Tibás (más de 4 años) ayuda a la motivación, de cara a lo que viene.

“Le agradezco al profe (Óscar Ramírez), es una persona humilde, que le gusta trabajar en lo individual, que está trabajando para conseguir lo que falta, que es el campeonato nacional”, expresó.

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

