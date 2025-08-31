Machillo Ramírez agradeció algo más que ganarle al Saprissa en la Cueva después de cuatro años

Óscar Ramírez sintió un gran alivio luego de ganar el clásico 1 a 0 en la Cueva del Monstruo y no fue precisamente por cortar la racha de cuatro años sin ganar en Tibás.

Óscar Macho Ramírez le dio a la Liga un triunfo en Tibás, luego de cuatro años. (Jorge Navarro./Jorge Navarro.)

Los manudos se impusieron a Saprissa y llegaron al tercer lugar de la tabla, con diez puntos, los mismos que el Monstruo, pero con un partido menos que su rival.

Ramírez imploró que “ya se termine agosto”.

El cuadro manudo jugó un total de siete partidos en este mes, combinando el torneo local y la Copa Centroamericana, con juegos de mucha intensidad.

“Hay que saber jugar estos partidos y hoy el grupo se comportó bien, rompemos esa racha y ahora a descansar, que se termine agosto, ha sido duro este mes, organizar el equipo y darle manejo y estar metidos en la Copa Centroamericana y no estar lejos en el campeonato”, expresó.

Santiago Van Der Putten fue un baluarte defensivo. (Jorge Navarro./Jorge Navarro.)

Eso sí, sabe que el camino seguirá siendo duro.

“Dios quiera y se aliviane el camino, pero ahora se van cuatro (jugadores suyos a la Selección) para enfrentar un compromiso serio en Pérez Zeledón, es un equipo complicado y el campeonato es muy difícil”.

Salir bien librado de agosto tiene un gran significado para el Macho, por la credibilidad del equipo.

“Son partidos que no se pueden hacer con dudas, todos estaban definidos en ganar su zona, en imponerse, porque jugar acá es bravo y se comportaron, y los cambios siguen siendo importantes”, manifestó.