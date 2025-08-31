Saprissa vs Alajuelense: Machillo Ramírez salió con tres sorpresas para el clásico que nadie se veía venir

Alajuelense ya dio a conocer su once estelarar para enfrentar este sábado a Saprissa, en la Cueva del Monstruo, este sábado a las 8 de la noche.

La afición de Alajuelense despidió con expectativa a su equipo. (LDA/LDA)

Óscar Ramírez hizo algunos cambios con respecto al último partido y va en busca de los tres puntos.

La Liga forma con Washington Ortega en la portería. En la defensa va Fernando Piñar, Santiago Van der Putten, Alexis Gamboa y Rónald Matarrita.

Óscar Ramírez observó y dirigió junto a Wardy Alfaro la última práctica previo al clásico de este sábado entre Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

En la media cancha, Alejandro Bran, Celso Borges y Rashir Parkis, una de las novedades, y adelante Anthony Hernández y Jeison Lucumi, también novedades en la formación titular.

Además, destaca Ronaldo Cisneros en la suplencia y hombres como Isaac Badilla, Doryan Rodríguez y Elian Quesada.